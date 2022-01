Le Groupe Pr0ph3cy lance un appel à candidature pour faire émerger 5 futurs champion de la cybersécurité

janvier 2022 par Marc Jacob

Le groupe de cybersécurité Pr0ph3cy, composé de la société de conseil Silicom et de la plateforme SaaS de formation Seela, lance un appel à candidatures pour booster la croissance des startups ambitieuses et innovantes de l’écosystème de la cybersécurité. Les cinq startups pitcheront devant 170 experts influents du secteur à l’occasion des RiskSummit 2022 le 10 mars prochain et le lauréat bénéficiera d’un accompagnement d’une valeur de 200 000 euros.

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR LES STARTUPS DE LA CYBERSECURITÉ

Face à l’accélération des enjeux de cybersécurité, le gouvernement a pris conscience de l’importance du renforcement de la sécurité numérique des organisations. Le groupe Pr0ph3cy, qui ambitionne de devenir le leader européen de la cybersécurité, souhaite promouvoir et faire émerger les meilleures startups françaises du secteur. À l’occasion des RiskSummit 2022, Pr0ph3cy organise un appel à candidature pour rencontrer et accompagner les start-ups ambitieuses et innovantes de l’écosystème de la cybersécurité. Les 5 start-ups évaluées comme étant les plus prometteuses participeront au concours de pitch prévu lors des RiskSummit 2022 le 10 mars 2022. Le concours de pitch se déroulera en présence de 170 acteurs et contributeurs de l’écosystème de la cybersécurité et sera rediffusé en simultané sur Livestorm. L’événement se présente comme une occasion unique pour les startups de rencontrer de potentiels clients et investisseurs.

TROIS PRIX POUR AIDER LES PEPITES DE LA CYBER

Pour y participer, les startups candidates doivent faire partie d’une des catégories suivantes : data security, cloud security, application security, training & simulation, incident response, threat & actor intelligence, network & security et identity & access management. Les entreprises candidates doivent compléter leur dossier de candidature avant le 11 février 2022, minuit. À l’issu du concours de pitch, le groupe Pr0ph3cy remettra trois prix aux lauréats :

• Le 1er prix remportera 6 mois d’hébergement gratuit dans les locaux Pr0ph3cy ainsi que 6 mois de coaching et d’accompagnement de proximité d’une valeur de 200 000€ aux côtés d’experts de sociétés de renom : IK Partners, Pr0ph3cy, Capgemini, Cambon ou encore Jérémy Michel (avocat en droit du travail).

• Le 2ème prix bénéficiera de 6 mois d’hébergement gratuit dans les locaux de Pr0ph3cy.

• Enfin, les 1er, 2ème et 3ème prix gagneront une licence sur la plateforme de formation Seela pour une durée d’un an.