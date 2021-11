ESET est désigné comme acteur majeur dans deux rapports IDC MarketScape sur la sécurité des terminaux modernes

novembre 2021 par Marc Jacob

ESET a été reconnu comme acteur majeur dans deux rapports IDC MarketScape : Worldwide Modern Endpoint Security Enterprise 2021 Vendor Assessment (document n° US48306021 de novembre 2021) et Worldwide Modern Endpoint Security SMB 2021 Vendor Assessment (document n° US48304721 de novembre 2021). Ces rapports évaluent ensemble les offres des fournisseurs en matière de sécurité des terminaux sur les marchés des grandes entreprises et des PME, respectivement.

S’appuyant sur des enquêtes et des entretiens auprès des leaders du marché, des participants et des utilisateurs finaux, IDC MarketScape est réputé pour ses évaluations quantitatives et qualitatives approfondies de différents fournisseurs de technologies. Les critères d’évaluation des rapports portent sur deux catégories principales : les moyens et les stratégies d’un fournisseur. Alors que la catégorie des moyens se concentre sur les offres actuelles des fournisseurs, la catégorie des stratégies examine comment les fournisseurs comptent répondre aux besoins des clients dans trois à cinq ans.

Les deux rapports soulignent l’importance d’une sécurité moderne et robuste pour les terminaux des entreprises, quelle que soit leur taille. Les produits modernes de sécurité des terminaux protègent les appareils informatiques personnels contre les cyberattaques grâce à des mécanismes de détection et de traitement. L’un des deux mécanismes, les plateformes de protection des terminaux (EPP), fournit des verdicts de détection et déclenche automatiquement un traitement en temps réel, sans intervention humaine. Les outils de détection et de traitement pour terminaux (EDR) constituent le mécanisme de seconde étape contre les cyberattaques qui ont échappé aux EPP. Avec les outils d’EDR, le temps nécessaire pour parvenir à des verdicts à l’issue de la détection et lancer des traitements peut aller de quelques minutes à quelques jours, selon la gravité de la menace elle-même.

Les deux rapports précisent qu’ESET a réinvesti ses bénéfices dans le développement de logiciels, la recherche fondamentale sur les menaces et la détection des menaces, qui sont des domaines essentiels pour faire progresser ses produits. ESET a également été reconnu pour son support en langue locale d’une base étendue de clients au niveau mondial. L’entreprise se distingue par sa participation à des évaluations impartiales de technologies d’EPP et d’EDR, et sa volonté de mettre ses produits à l’épreuve. Elle se distingue de plus par ses solutions multiproduits étendues et intégrées de manière native à plusieurs plateformes. Les clients bénéficient également des services internes de détection des menaces, ainsi que des données uniques sur les menaces collectées et analysées par l’entreprise. Tout cela grâce à la volonté constante d’ESET de s’améliorer tout au long de son histoire, à une R&D robuste, une culture axée sur la technologie et un leadership stable.