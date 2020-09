ESCRYPT et Hitex partenaires dans la cybersécurité de l’industrie du futur

septembre 2020 par Marc Jacob

Les usines connectées et intelligentes imposent un niveau d’exigence plus élevé en matière de cybersécurité. L’hyper connectivité et l’usage du protocole Internet, augmentent d’ailleurs le risque d’accès non-autorisé aux logiciels et systèmes de contrôle, ou aux données sensibles d’entreprise.

En tant quespécialiste de prestation de services embarqués pour le secteur industriel, Hitex prend en compte à la fois la sécurité fonctionnelle (safety) et la cybersécurité du système (security) dans ses solutions techniques et ses prestations d’ingénierie. C’est pourquoi Hitex s’est associé avec le spécialiste de la sécurité embarquée ESCRYPT : pour équiper de la suite logicielle CycurHSM d’ESCRYPT, les microcontrôleurs actuels multi-coeurs Infineo-AURIXTM.

La particularité de cette solution : les fonctions de sécurité sont physiquement encapsulées sur le contrôleur AURIX™ dans un module matériel de sécurité (HSM) séparé. Le contrôleur hôte peut ainsi consacrer toute sa puissance à ses propres tâches. Parallèlement, CycurHSM exécute les fonctions de sécurité nécessaires sur le HSM : chiffrement et authentification des données, boot sécurisé, flashage sécurisé, débogage sécurisé, ou encore une détection d’intrusion sur le software embarqué pendant le fonctionnement.