Jérôme Vu Than rejoint CLOUD TEMPLE en qualité de Directeur ‘Cloud Transformation’

septembre 2020 par Marc Jacob

Jérôme Vu Than rejoint CLOUD TEMPLE en qualité de Directeur ‘Cloud Transformation’. Ce nouveau recrutement vient accompagner le développement de ce spécialiste du Cloud managé et donne naissance à la création d’une BU (Business Unit) ‘Cloud Transformation’, en charge de l’ensemble des projets cloud public.

Se positionnant comme un acteur majeur de l’hébergement, de l’infogérance et du développement logiciel d’applications critiques, Cloud Temple a pour objectif de conforter son positionnement de spécialiste reconnu de la transformation cloud, avec une approche résolument orientée métier.

Après 15 ans dans la production de jeux vidéo chez Quantic Dream et Gameloft notamment, Jérôme Vu Than a ensuite évolué vers le cloud public. Après avoir successivement occupé les postes de ‘Senior Consultant Cloud Public’ et ‘Cloud Transformation Manager’ chez Claranet, il a rejoint Cloud Temple en avril dernier. Expert en organisation et en management de projet, il prône les méthodologies Agile et DevOps.