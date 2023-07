Dynatrace étend les capacités de Davis®

juillet 2023 par Marc Jacob

Dynatrace étend les capacités de Davis®, son moteur d’IA, pour créer l’intelligence artificielle "hypermodale", qui fait converger une IA prédictive et causale, basée sur des informations factuelles, avec de nouvelles fonctionnalités d’IA générative. La version étendue de l’IA Davis permettra d’accroître la productivité des équipes business, de développement, de sécurité et des opérations en fournissant des recommandations d’IA générative, alimentées par un contexte précis provenant des techniques d’IA prédictive et causale qui reflètent les attributs uniques de l’écosystème hybride et multicloud propre à chaque organisation. Elle simplifiera et accélèrera par ailleurs l’exécution de tâches telles que la création d’automatisations et de tableaux de bord, pour permettre aux individus de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée et d’innover plus rapidement, plus efficacement et de manière plus sécurisée.

L’intelligence artificielle est en train de transformer le business. L’IA générative a le potentiel d’accroître la productivité dans toutes les fonctions. De par sa nature probabiliste, sa valeur dépend toutefois de la qualité de ses données d’apprentissage et des instructions de ses utilisateurs. La puissance de l’IA générative peut donc être considérablement amplifiée en la faisant converger avec une intelligence prédictive et causale pour créer une IA unique et hypermodale qui intègre chaque type d’IA avec ses capacités spécifiques :

1.Prédiction – en utilisant les modèles d’IA prédictive pour recommander des actions futures basées sur des données passées, comme les tendances en matière de ventes et d’expérience client, la saisonnalité, la santé des applications cloud, et d’autres historiques de comportements.

2.Détermination – en utilisant une IA causale pour fournir des réponses factuelles, précises et déterministes, ainsi qu’une automatisation intelligente basée sur l’analyse des dépendances dans un vaste ensemble de données d’observabilité, de sécurité et de business, tout en prenant en compte un contexte précis reflétant la source de chaque point de donnée.

3.Création – en utilisant une IA générative pour recommander la façon de résoudre des tâches spécifiques en fonction de l’environnement et de la situation du client.

L’IA Davis de Dynatrace fournit ses fonctionnalités de manière unique.

• Les modèles d’IA prédictive de Davis et l’apprentissage automatique dynamique anticipent les comportements futurs sur la base des données passées et des modèles observés. Cette capacité permet aux clients d’anticiper et de remédier aux besoins et problèmes futurs liés à la performance et à la sécurité de leurs logiciels.

• L’IA causale de Davis analyse les données d’observabilité, de sécurité et de business, en temps réel et dans leur contexte, au sein du data lakehouse Grail™, et les dépendances causales issues de la topologie de Smartscape®, pour fournir les réponses précises et l’automatisation intelligente nécessaires à la prévention des problèmes, à l’analyse déterministe de la root-cause, et à la résolution automatique des risques.

• CoPilot™, l’IA générative de Davis, fonctionne avec l’IA prédictive et causale de Dynatrace pour fournir automatiquement des recommandations, créer des suggestions de workflows et de tableaux de bord, ou encore permettre aux individus d’utiliser le langage naturel pour explorer, résoudre et réaliser des tâches.

« L’IA générative s’avère déjà utile pour élargir l’accessibilité des insights opérationnels à de nouveaux profils et accélérer les workflows pour les utilisateurs de solutions d’observabilité », a déclaré Nancy Gohring, IDC Research Director for Enterprise System Management, Observability and AIOps. « Cependant, lorsqu’elle est combinée à d’autres formes d’IA, l’IA générative a le potentiel d’avoir un impact supplémentaire notable. Par exemple, l’exploitation d’autres formes d’IA pour alimenter l’IA générative avec plus que de simples entrées utilisateur peut apporter plus de valeur aux clients et aider à maximiser la valeur de l’IA générative pour les cas d’utilisation en matière de business, de développement, de sécurité et d’opérations. »

L’IA Davis de Dynatrace a fondamentalement changé la façon dont de nombreuses organisations à travers le monde livrent et gèrent leurs solutions logicielles les plus complexes et les plus critiques. Voici les témoignages de quelques-uns de ces clients :

• « L’IA Davis de Dynatrace a donné à nos équipes la confiance dont elles avaient besoin pour poursuivre leurs efforts d’innovation et d’automatisation de manière plus agressive, et pour déployer des changements sur des applications critiques plus rapidement, et sans risque accru. Nous sommes maintenant capables d’évaluer rapidement l’impact d’une mise à jour ou d’une nouvelle fonctionnalité, et de résoudre les problèmes avant même que les utilisateurs ne soient affectés. » Kailey Smith, Application Architect, Service IT de l’État du Minnesota

• « L’IA Davis de Dynatrace nous permet d’identifier et de résoudre de manière proactive les problèmes avant même que nos clients ne s’en rendent compte, ce qui a un impact phénoménal sur la fidélisation de nos clients. Au final, Dynatrace nous aide à améliorer la fidélité de nos clients et à protéger les résultats de notre entreprise. » David Priestly, Chief Digital Officer, Vitality

• « Les capacités de l’IA de Dynatrace ont donné à nos équipes digitales la confiance dont elles avaient besoin pour essayer de nouvelles choses, sachant qu’elles pouvaient rapidement évaluer l’impact business de leurs changements et résoudre n’importe quel problème, au lieu de passer des jours ou des semaines à essayer de comprendre les résultats de leurs efforts. » Ken Schirrmacher, Chief Technology Officer chez Park ‘N Fly

• « Les modèles de machine learning traditionnels prédisent le futur en se basant sur des données historiques qui ne reflètent pas toujours ce qui se passe en temps réel. L’IA Davis de Dynatrace, quant à elle, examine les données actuelles et fait des prédictions sur la base d’informations holistiques. Cela nous aide à anticiper les situations et à traiter proactivement les problèmes avant qu’ils n’impactent nos utilisateurs finaux. » Steve Bowerman, Principal Software Engineer chez EDF

• « Alors que beaucoup d’entreprises commencent tout juste à comprendre le potentiel de l’IA, Dynatrace a intégré l’IA à sa plateforme depuis déjà plus de dix ans. Il ne se passe pas une journée sans que nos équipes n’utilisent l’IA causale de Dynatrace pour gérer et optimiser nos clouds, réduire leurs tâches manuelles et accélérer notre transformation. » Alex Hibbitt, Engineering Director, SRE and Fulfillment, chez albelli-Photobox Group

• « L’IA et l’automatisation étendues de Dynatrace signifient que nous pouvons maintenant avoir un ticket qui pointe vers la cause exacte du problème et le transmettre à la personne qui doit le résoudre en quelques millisecondes. Nous avons même pu créer des flux de travail automatisés pour permettre à nos applications de s’auto-réparer avec un besoin limité d’intervention humaine. L’objectif ultime étant de garantir et d’améliorer la fiabilité et la sécurité de nos services aéroportuaires critiques, ces automatisations ont amélioré notre efficacité opérationnelle informatique en réduisant la nécessité de trier les problèmes et de rechercher les vulnérabilités manuellement ». Pietro Caminiti, Chief Information Offer, Aeroporti di Roma

L’IA prédictive et causale de Davis est désormais disponible pour tous les clients, tandis que la version étendue de l’IA Davis CoPilot sera disponible d’ici fin 2023 et accessible à tous les clients comme technologie native au sein de la plateforme Dynatrace.