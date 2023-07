Proton VPN lance son Observatoire pour recenser les censures dans le monde et la lutte pour la liberté en ligne

juillet 2023 par Marc Jacob

L’Observatoire Proton VPN recense les pics d’inscription et les changements d’utilisation, en cartographiant la censure en ligne dans le monde à travers les tendances VPN. Accessible à tous, l’Observatoire Proton VPN détaillera en temps réel les pics significatifs qui semblent être liés à des événements géopolitiques, afin de mieux comprendre les tendances de la censure et comment la combattre à l’avenir.

Les VPN sont devenus un outil essentiel pour lutter contre la censure en ligne, avec une augmentation importante des inscriptions lors d’événements géopolitiques majeurs dans le monde, qu’il s’agisse de manifestations, d’élections contestées ou de répressions gouvernementales. Proton VPN a par exemple enregistré une augmentation de 9 000 % des inscriptions après le déclenchement de la guerre en Ukraine, de 6 000 % suite aux manifestations en Iran ou encore de 15 000 % en Turquie suite au tremblement de terre, lorsque l’accès à Twitter a été temporairement restreint. Proton a détecté ces événements avant qu’ils ne fassent la une dans l’actualité.

Proton VPN a également constaté que le comportement des utilisateurs évolue au fur et à mesure que les technologies VPN sont de plus en plus largement adoptées dans le monde. En plus de constater des pics à court terme suite à des censures gouvernementales ou des blocages internet, Proton VPN voit désormais des utilisateurs s’inscrire avant certains événements, comme les élections, et continuer à utiliser le VPN après la levée de la censure, probablement pour se protéger d’éventuels futurs blocages internet.

Les gouvernements du monde entier imposent des coupures internet à un rythme alarmant, atteignant de nouveau sommet chaque année. En 2022, les autorités ont coupé internet dans 35 pays, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré en une seule année, au moins 187 fois. Les coupures et la censure internet ont continué à être déclenchées par des manifestations publiques, des conflits actifs, des élections, l’instabilité politique… pour maintenir les populations dans l’ignorance, comme un moyen désespéré de contrôle.

Ces cinq dernières années, Proton VPN a continuellement investi dans de nouvelles technologies pour améliorer les capacités anti-censure de la plateforme. Ces améliorations incluent la technologie unique de routage alternatif de Proton VPN, la technologie Proton VPN Accelerator et, plus récemment, le protocole Proton VPN Stealth. Grâce à des initiatives comme l’Observatoire Proton VPN, Proton peut mieux comprendre les tactiques utilisées par les régimes autoritaires et contrer les moyens de censures plus sophistiqués tels que les blocages de réseaux mobiles empêchant les vérifications par SMS. Cette nouvelle page web permettra également aux gens de mieux comprendre les tactiques utilisées par les régimes autoritaires pour étouffer la dissidence.

Proton est une entreprise soutenue par la communauté, fondée par des scientifiques qui se sont rencontrés au CERN. Proton VPN a un modèle économique freemium incluant un abonnement gratuit, ce qui n’est possible que grâce au soutien des utilisateurs qui choisissent un abonnement payant. Le VPN gratuit de Proton est le seul à être open source, gratuit pour toujours, sans aucune publicité, traqueur ou limite de bande passante, ce qui en fait l’un des VPN les plus populaires dans les pays où l’accès à internet est fortement limité.