Megaport annonce Megaport PartnerVantage

août 2021 par Marc Jacob

Megaport PartnerVantage permettra aux partenaires d’ajouter facilement des solutions NaaS telles que la connectivité en nuage, le routage virtuel et la mise en réseau de périphérie à leur portefeuille d’offres afin qu’ils puissent augmenter leurs revenus et favoriser la réussite de leurs clients. Le programme fournira une suite complète d’outils et de ressources qui permettront aux partenaires de Megaport de gérer tous leurs engagements envers les clients, du devis à l’approvisionnement en passant par la facturation, à partir d’un seul et même écran. Megaport PartnerVantage est conçu pour réduire les problèmes au cours du processus de vente des partenaires, leur permettant ainsi de se concentrer sur la fourniture de valeur stratégique à leurs clients.

Megaport PartnerVantage comprendra les ressources partenaires suivantes :

VantageHub : une plateforme de gestion des relations avec les partenaires (PRM) qui agit comme un portail unique et intégré qui fournira toutes les ressources dont les partenaires ont besoin pour conduire et gérer leurs engagements envers les clients Megaport.

VantageTransact : un portail transactionnel destiné aux partenaires qui permettra l’auto-approvisionnement et la gestion à la demande des services Megaport pour les clients.

VantageFunds : incitations financières qui aideront les partenaires à visualiser et à gérer les récompenses qu’ils gagnent, notamment les remises initiales, les commissions et les fonds de développement du marketing (MDF).

VantageSelling : soutien commercial dédié avec des gestionnaires de comptes partenaires et des architectes de solutions partenaires désignés.

VantageLearn : modules de formation à la demande qui dispenseront des cours d’apprentissage flexibles pour renforcer les capacités de vente, techniques et de soutien des partenaires.

VantageMarketing : soutien marketing aux partenaires, y compris des kits d’outils, des campagnes, des cartes de combat et d’autres supports marketing co-marqués qui aideront les partenaires à stimuler la demande.

Megaport PartnerVantage offrira deux niveaux, Prestige et Preferred, avec différents niveaux d’exigences en matière de finances, de formation et de marketing qui entraîneront des niveaux croissants d’incitations financières et des ressources supplémentaires de vente et de marketing. Le programme est conçu pour aider les partenaires à assurer le succès à long terme de leurs clients dans leurs initiatives de transformation numérique et de cloud.