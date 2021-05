DocuSign nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour la gestion du cycle de vie des contrats 2021

mai 2021 par DocuSign

C’est la deuxième année consécutive que DocuSign se classe parmi les leaders, se plaçant cette année en tête des 15 fournisseurs évalués sur l’axe " capacité d’exécution ", et en tête sur l’axe " exhaustivité de la vision " du Magic Quadrant du Gartner.

Selon le Gartner : "Les leaders sont dans la position la plus forte pour influencer la croissance et la direction du marché. Ils font preuve d’une vision qui définit le marché sur la façon dont les technologies au service du CLM peuvent aider les entreprises à atteindre les objectifs commerciaux de gestion de la conformité et de réduction des goulots d’étranglement des processus. Les leaders peuvent mettre en œuvre cette vision par le biais de produits et de services, et ont démontré des résultats commerciaux sous forme de revenus et de bénéfices. Ils excellent dans leur combinaison de compréhension du marché, d’innovation, de caractéristiques et de fonctions des produits, et de viabilité globale. Tout en conservant une base bien établie de clients à long terme, les leaders font preuve d’une capacité constante à remporter de nouveaux contrats grâce à des mises en œuvre réussies. Ils ont des clients dans le plus grand nombre de régions géographiques, et couvrent une grande variété d’industries et de tailles d’organisations. Les leaders sont souvent les fournisseurs auxquels les autres fournisseurs se mesurent. "1

1 Gartner, Inc. "Magic Quadrant for Contract Lifecycle Management", Patrick Connaughton, Kaitlynn Sommers, Marko Sillanpaa, 11 mai 2021.