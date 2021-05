Alibaba Cloud désigné comme l’un des leaders du FaaS par Forester

mai 2021 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche technologie numérique et data intelligence de Alibaba Group, a été reconnue comme un leader du Function-as-a-Service dans le rapport Forrester Wave du premier trimestre 2021 du cabinet d’études Forrester. Selon le rapport, les plateformes FaaS offrent aux développeurs un moyen rapide de créer des microservices natifs dans le cloud en faisant abstraction des complexités de la gestion et de la mise à l’échelle des clusters de conteneurs ou de machines virtuelles.

Alibaba Cloud est désigné comme l’un des trois leaders parmi les neuf fournisseurs mondiaux évalués dans le cadre du rapport de Forrester. Dans les trois catégories clés utilisées pour l’évaluation — Offre actuelle, Stratégie et Présence sur le marché — le produit FaaS Function Compute d’Alibaba Cloud a reçu le score le plus élevé (4,56 sur 5) dans la catégorie Offre actuelle parmi les neuf fournisseurs mondiaux inclus dans le rapport. Le produit en question fournit une plateforme permettant aux clients de coder des applications sans avoir à gérer l’infrastructure sous-jacente.

Function Compute a également obtenu le deuxième meilleur score dans la catégorie Stratégie (4,5 sur 5). En examinant les sous-critères, Function Compute a obtenu les meilleures notes possible dans 29 critères, notamment le modèle de programmation, la prise en charge des charges de travail spécialisées, la vision FaaS, la feuille de route d’exécution, la stratégie d’engagement des développeurs, la stratégie de tarification, la distribution géographique et les clients. Elle a également obtenu l’une des meilleures notes pour les critères relatifs aux fonctions de sécurité et à l’environnement d’exécution.

« Nous considérons désormais Alibaba Function Compute comme un leader sur le marché du FaaS, en particulier pour les clients qui cherchent à traiter des charges de travail vidéo lourdes ou à tirer parti de la compétitivité des fonctions que leur modèle centré sur les conteneurs prend en charge », a déclaré Forrester dans le rapport.

Le Forrester Wave a noté les commentaires des clients sur Function Compute, déclarant que « les clients étaient satisfaits de pouvoir passer à des dizaines de milliers d’instances en quelques minutes ». Le rapport indique que si le produit est actuellement le mieux adapté aux entreprises des marchés locaux de Hong Kong et de la Chine continentale, sa « couverture internationale s’étend et compte désormais 10 régions avec 21 zones de disponibilité ».

Le Function Compute d’Alibaba Cloud a été lancé en 2017 et a depuis intégré 30 services cloud qui aident les développeurs à construire rapidement des applications en ligne stables et à mise à l’échelle automatique, ainsi que des mini-programmes, en prenant en charge plusieurs langages de codage.

En novembre de l’année dernière, Alibaba Cloud a également été classé parmi les leaders de The Forrester Wave™ : Plateforme de développement et d’infrastructure de cloud public en Chine, rapport Q4 2020.