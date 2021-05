OutSystems reconnu comme un « Developers Choice » et un « Chouchou des SI » Classé parmi les leaders dans le rapport The Forrester Wave™

mai 2021 par Marc Jacob

Le cabinet Forrester est un pionnier dans la recherche des tendances et des plateformes de développement d’applications. Grâce à une analyse complète axée sur 27 critères, le rapport Forrester a cité OutSystems comme un « Developers choice and a SI Darling ». Forrester déclare que « le produit dispose d’outils supérieurs pour le développement de l’expérience utilisateur (UX), la modélisation et la gestion des données, le développement mobile, ainsi que la prise en charge du processus de développement et la collaboration — le tout étayé par des investissements de premier plan dans l’IA. »

« La reconnaissance d’OutSystems en tant que “Developers choice” par Forrester traduit le fait que de plus en plus de développeurs professionnels se tournent continuellement vers notre plateforme pour obtenir la vitesse et la puissance nécessaires à la réalisation de leurs projets les plus importants », a déclaré Paulo Rosado, CEO et fondateur d’OutSystems. « Notre impact est également attesté par nos classements dans les sites d’évaluation par nos pairs et par des clients. Ces résultats reflètent le succès que les entreprises rencontrent avec notre plateforme lorsqu’elles transforment leurs équipes, modernisent leurs systèmes existants et offrent des expériences client exceptionnelles. »

Les clients ont également exprimé leur préférence pour OutSystems dans les évaluations par les pairs comme étant « la technologie préférée pour le développement d’applications mobiles et web » et « la plateforme de développement d’applications la plus complète. »

La plateforme OutSystems est conçue dès le départ pour la sécurité, l’évolutivité et la fiabilité, avec une intégration profonde de l’automatisation alimentée par l’IA, ce qui garantit que les applications peuvent être modifiées rapidement et en toute transparence une fois qu’elles ont été déployées.

Le rapport The Forrester Wave™ : Low-Code Development Platforms For Professional Developers, Q2 2021 est disponible sur le site d’OutSystems.