Docaposte crée un pôle data et IA de 400 experts pour accélérer l’innovation dans les services de confiance numérique

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Docaposte, filiale numérique du groupe La Poste, crée un pôle data et intelligence artificielle (IA) qui allie l’expertise de ses équipes à celles d’Openvalue et de Probayes. Ce rassemblement de 400 experts en data et IA constitue l’un des 5 principaux acteurs du secteur en France.

Ce pôle data et IA est placé sous la coordination de Guillaume Leboucher, fondateur et PDG de la start-up Openvalue. Guillaume Leboucher intègre par ailleurs le comité exécutif de Docaposte.

La création de ce pôle expert vise à accélérer l’innovation de Docaposte dans les services de confiance numérique par le déploiement de solutions d’IA éthiques et responsables à destination de ses clients.

Après avoir renforcé sa présence dans les métiers de la data et de l’IA avec le rachat de Softeam en 2019, Docaposte consolide son expertise en data et IA au service de ses clients BtoB (entreprises et organismes du secteur public) et BtoBtoC en créant un pôle qui réunit les savoir-faire de ses équipes avec celles de deux structures spécialisées du groupe La Poste, Openvalue et de Probayes.

En rassemblant les compétences de 400 experts en data et en IA (data analysts, data scientists, data engineers…), ce pôle favorise la mutualisation de leurs savoir-faire et de leur expérience sur des projets complexes et multi-sectoriels intégrant des processus de machine learning, de deep learning, de reconnaissance de langage naturel ou encore de computer vision.

Grâce à la complémentarité des expertises de Docaposte, d’Openvalue et de Probayes, la filiale numérique du groupe La Poste dispose désormais d’une des offres les plus complètes du marché sur toute la chaine de valeur des projets de la data et de d’IA : design et architecture de la solution globale, transformation des données pour les adapter aux algorithmes d’IA et création des interfaces utilisateurs.

Ce pôle data et IA est placé sous la coordination de Guillaume Leboucher, nommé au comité exécutif de Docaposte. Guillaume Leboucher est le PDG-fondateur d’Openvalue, rachetée en avril 2021 par La Poste. Cette nomination positionne la data et l’IA au cœur de la transformation de Docaposte et de son offre de services de confiance numérique dans une approche souveraine, éthique et responsable.