Hyland nomme Dan Dennis aux postes de Senior Vice President et Chief Information Security Officer

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Hyland, reconnu comme l’un des principaux fournisseurs de services de contenu par Gartner pour la 12ème année consécutive, annonce l’arrivée de M. Dan Dennis en tant que Senior Vice President et de Chief Information Security Officer. M. Dennis sera chargé de construire et d’appliquer la vision d’Hyland en matière de sécurité, de faire évoluer les programmes et pratiques de sécurité de l’information et de s’assurer de la protection de tous les actifs et données des clients, partenaires et employés. S’appuyant sur près de 25 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité, du développement de nouveaux programmes et de la supervision de solutions SaaS d’entreprise pour des organisations de toutes tailles, M. Dennis aura pour priorité la centralisation et le développement de ses programmes de sécurité dans le cadre d’une stratégie unifiée.

Depuis 30 ans, Hyland a fait de la gouvernance de l’information et de la sécurité des plateformes ses priorités. Alors que l’entreprise poursuit son objectif de devenir le premier fournisseur mondial de solutions de services de contenu natives dans le cloud, la sécurité reste au cœur de chaque étape de la stratégie de développement, de déploiement et de maintenance des logiciels. L’expertise de M. Dennis et son œil neuf permettront d’assurer l’alignement de la stratégie et des équipes de sécurité d’Hyland. Il assurera également la bonne dotation des équipes pour leur permettre de gérer et de répondre aux objectifs de croissance ambitieux de l’entreprise.

Avant de rejoindre Hyland, M. Dennis a été Vice President and Chief Information Security Officer chez Benefitfocus et, avant cela, Chief Information Security Officer of the Talent Management Solutions portfolio chez IBM, où il a géré avec succès des projets techniques à grande échelle dans des environnements à forte croissance et à évolution rapide. M. Dennis est titulaire d’une licence en Science in Finance and Marketing du Boston College et siège à de nombreux Conseils d’Administration, comme le South Carolina Tech Executive Forum et le Carolina CISO Leadership Board.