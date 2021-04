DigiCert annonce la sortie de DigiCert Automation Manager

avril 2021 par Marc Jacob

DigiCert, Inc. annonce le lancement de DigiCert Automation Manager, une solution containerisée pour l’automatisation en masse de certificats TLS sur site. Automation Manager est la dernière nouveauté de la plateforme leader de DigiCert, conçue sur une architecture cloud-native moderne qui garantit une automatisation flexible et sécurisée derrière le pare-feu d’entreprise.

Automation Manager offre une gestion complète et sécurisée des certificats sur site, derrière le pare-feu, en complément des services cloud de DigiCert. Fidèle à son engagement d’amélioration constante, DigiCert enrichira l’outil de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année. Celles-ci favoriseront la crypto-agilité tout en réduisant les coûts de gestion des certificats et les interruptions de service préjudiciables aux marques.

En s’appuyant sur l’architecture et les stratégies de déploiement cloud-native modernes de DigiCert, Automation Manager permet aux clients d’entrer dans une nouvelle ère des déploiements de certificats sur site. Cette solution offre aussi d’autres avantages :

• Accélération et standardisation du mécanisme de déploiement

• Administration centralisée des certificats publics et privés

• Simplification du réseau – une connexion API unique sécurisée sur le port 443 vers DigiCert, pour tous vos serveurs

• Prise en charge des principaux équilibreurs de charge (F5, AWS, A10) et compatibilité prochaine avec des serveurs web courants comme Apache, Nginx et IIS

La gestion automatisée des certificats devient une véritable nécessité à l’heure où les entreprises ne cessent de subir des interruptions de service pour cause d’expiration ou d’erreur de configuration de leurs certificats. Quant à la réduction de la durée de validité maximale, elle ne fait qu’intensifier la pression sur les équipes d’administration des certificats. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : d’après une étude sur l’état de l’automatisation PKI en 2021, 26 % des entreprises ont été confrontées à plus de cinq pannes de leur site web dues à l’expiration inopinée de certificats au cours des six derniers mois. Les professionnels interrogés estiment que les difficultés de gestion des certificats numériques conduisent à des problèmes de conformité (54 %), de sécurité (53 %) et de coûts (53 %). Aussi, les entreprises doivent appliquer des contrôles de sécurité renforcés sur l’ensemble de leurs infrastructures et applications.

De nouvelles fonctionnalités viendront enrichir les notifications de validité des certificats, qui s’intègreront parfaitement aux environnements ITSM des clients. Les utilisateurs d’Automation Manager auront en outre accès à des outils de recherche cloud et sur site encore plus puissants. Enfin, ses capacités de gestion avancée des certificats permettront d’étendre l’automatisation à d’autres serveurs et environnements cloud, avec prise en charge des certificats d’AC tierces.

Ce nouveau service est entièrement compatible avec l’assistant d’automatisation de CertCentral®, un outil pratique qui aide les administrateurs à choisir et configurer les solutions les mieux adaptées à leurs besoins spécifiques.

Les clients CertCentral Enterprise peuvent accéder à Automation Manager en contactant leur chargé de compte DigiCert. Des démonstrations sont également disponibles sur demande.