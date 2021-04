Canonical lance Ubuntu 21.04

avril 2021 par Marc Jacob

Canonical lance d’Ubuntu 21.04 avec une intégration native de l’Active Directory de Microsoft, de Wayland par défaut et d’un SDK Flutter. Canonical et Microsoft ont également annoncé une optimisation des performances et une prise en charge conjointe de Microsoft SQL Server sur Ubuntu.

Ubuntu s’est imposé comme une plateforme d’ingénierie d’entreprise de choix, que ce soit pour les desktops, le cloud public et les microservices. La distribution est utilisée par un large éventail d’entreprises dans les secteurs de la finance, de l’automobile, de la technologie et du secteur public. « Les solutions de bureau de Canonical sont rentables, faciles à gérer à l’échelle et simples à intégrer aux systèmes d’entreprise. Pour nos 100 000 agents de police, Ubuntu est convivial, fiable et offre la confidentialité et la sécurité requises sans solutions tierces supplémentaires. Ubuntu est notre système d’exploitation de choix », a déclaré le lieutenant-colonel Stéphane Dumond, de la Gendarmerie nationale française.

Les travaux sur les performances et l’évolutivité de cette version ont été rétroportés sur Ubuntu 20.04.2 LTS, en soutien à Microsoft SQL Server. Le système de gestion de base de données (SGBD) et son interface de ligne de commande (CLI) sont désormais disponibles sur des images Ubuntu optimisées pour Azure, fournissant une plateforme de base de données, hautement disponible, avec dix ans de maintenance de sécurité.

La solution conjointe s’accompagne d’améliorations des performances, comme Force Unit Access (FUA) sur les systèmes de fichiers XFS pour la durabilité des données. La mémoire persistante (PMEM) offre un stockage de données haute performance sans configuration supplémentaire. Enfin, l’ensemble de la plateforme est hautement disponible, soutenue par Corosync et Pacemaker, pour assurer la résilience.

Canonical et Microsoft offrent un support conjoint pour Ubuntu avec Microsoft SQL Server déployé sur site ou via Azure Marketplace, pour les charges de travail critiques.

Les machines Ubuntu peuvent rejoindre un domaine Active Directory (AD) lors de l’installation pour une configuration centralisée. Cela permet aux administrateurs AD de gérer les postes de travail Ubuntu et simplifie la conformité des développeurs aux politiques de l’entreprise.

Ubuntu 21.04 ajoute la possibilité de configurer les paramètres du système à partir d’un contrôleur de domaine AD. À l’aide d’un Group Policy Client, les administrateurs système peuvent spécifier les politiques de sécurité sur tous les clients connectés, telles que les politiques de mot de passe et le contrôle d’accès des utilisateurs, ainsi que les paramètres de l’environnement de bureau, tels que l’écran de connexion, l’arrière-plan et les apps favorites.

Ubuntu 21.04 utilise Wayland par défaut, ce qui constitue une avancée significative en matière de sécurité. Firefox, OBS Studio et de nombreuses applications construites avec Electron et Flutter tirent automatiquement parti de Wayland, pour des graphismes plus fluides et une meilleure mise à l’échelle fractionnée.

L’intégration de Flutter SDK snap build facilite la publication de votre application Flutter multiplateforme pour une installation en un clic par des millions d’utilisateurs de bureaux Linux.