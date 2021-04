Le NAS quad-core TerraMaster F8-422 à haut débit 10GbE est disponible en France

avril 2021 par Marc Jacob

TerraMaster annonce la disponibilité en France du NAS F8-422 (stockage en réseau). Le F8-422 de TerraMaster est un NAS quad-core à 8 baies 10 GbE qui améliore grandement l’efficacité au travail en mettant à niveau l’environnement réseau haut débit à une vitesse Ethernet de 10 Go sans augmenter le budget de l’entreprise. Il s’agit du NAS à 8 baies ayant le meilleur rapport coût-efficacité ; il est également idéal pour les applications Big Data et à haut débit, y compris le montage vidéo 4K, la photographie et l’animation 3D.

Basé sur un puissant processeur quad-core Intel® Celeron® 1,5 GHz, le F8-422 dispose d’un port Ethernet 10 Gb ultra rapide qui fonctionne avec les câbles réseau Cat6/6A existants et de deux ports Ethernet 1000 Mbps prenant en charge l’agrégation réseau. Le chiffrement matériel AES-NI et le transcodage 4K sont intégrés. La capacité brute interne maximale peut atteindre 144 To (disque de 18 To x 8). La prise en charge de RAID comprend RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD et SINGLE, pour offrir aux utilisateurs de nombreuses options pour une vitesse et une sécurité des données améliorées. Avec huit disques durs Seagate IronWolf 6 To en mode RAID 5, l’appareil peut atteindre des vitesses de lecture et d’écriture de 610 Mo.

Le stockage, la sécurité et la gestion des comptes utilisateurs sont faciles avec le système TOS 4.2. La dernière version de TOS 4.2 a une toute nouvelle interface graphique, une prise en charge et une surveillance améliorées, et de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge du serveur Web, de Wake-on-LAN (WOL), de l’IPv4 et IPv6 ainsi qu’une sécurité SSL améliorée. Vous pouvez facilement sauvegarder les données de Mac, PC ainsi que des serveurs et périphériques externes USB vers TNAS pour une gestion centralisée. L’application de sauvegarde prend en charge la déduplication des données et la sauvegarde incrémentielle, réduisant considérablement les besoins de stockage. Le F8-422 prend également en charge la sauvegarde Time Machine, la sauvegarde externe USB et la sauvegarde à distance Rsync. Parfaitement multi-plateforme, systèmes et services de fichiers avancés L’accès multi-plateforme Windows, Mac, Linux, Android et iOS est pris en charge, tout comme les services de fichiers SMB/CIFS, NFS, AFP, FTP/SFTP et WebDAV, ainsi que les montages à distance SMB, NFS et iSCSI. Les systèmes de fichiers EXT 4 et Btrfs sont pris en charge. Le Btrfs introduit une technologie avancée de stockage et de snapshot pour éviter la perte de données et réduire les coûts de maintenance, et propose des outils de protection et de restauration des données flexibles et efficaces.

Extensible avec des centaines d’applications gratuites

Le centre d’applications de TerraMaster offre des centaines d’applications gratuites pour la sauvegarde, la sécurité, le commerce, le multimédia et le développement. Elles incluent WordPress, MyWebSQL, Apache, serveur de messagerie, CRM, serveur web, phpMyAdmin, MariaDB, Antivirus, Git, Go, Java, MyBB, Python et SVN.

Prix et disponibilité

Le NAS TerraMaster F8-422 est disponible au prix de 1,299,99 € sur la boutique officielle TerraMaster.