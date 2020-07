Didier Trutt reconduit à la tête de IN Groupe

juillet 2020 par Marc Jacob

L’action initiée en 2009 par Didier Trutt et poursuivie en 2014 lors de son deuxième mandat, a transformé en profondeur l’Imprimerie Nationale pour en faire aujourd’hui un acteur mondial de référence des identités physiques et numériques. En embrassant pleinement la révolution digitale, IN Groupe a su développer une gamme de produits et de services innovants, au service des États, des entreprises et des citoyens. S’appuyant sur une stratégie ambitieuse, IN Groupe est devenu en 10 ans le partenaire privilégié des États, fournisseur de solutions d’identité complètes, sécurisées et respectueuses des données personnelles des citoyens. En pleine phase de croissance, IN Groupe a aussi su diversifier son offre et propose désormais une large de gamme de solutions d’identité et de services numériques à destination des entreprises.

Au-delà des produits et solutions IN Groupe, la société adresse également les marchés du composant électronique pour l’identité et le bancaire via la marque SPS, les sécurités optiques et holographiques via la marque Surys et les services d’identité numériques professionnels et pour l’IoT via la marque Nexus. Le renouvellement de Didier Trutt à la présidence de IN Groupe traduit une ambition forte : poursuivre la transition de l’identité physique vers l’identité numérique en France et dans le monde, tout en garantissant la souveraineté des États et l’identité comme un droit fondamental pour les citoyens, les professionnels et les entreprises.

Didier Trutt a été nommé Président-directeur général d’IN Groupe pour la première fois en septembre 2009.

Ingénieur de formation (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne), Didier Trutt rejoint le Groupe Thomson en 1984 pour lequel il effectue une grande partie de sa carrière à l’international, notamment en Asie. Il a successivement porté des mandats au sein de grands Groupes tels que Videocon, TCL ou encore Nexter. Didier Trutt est représentant de l’État au sein des conseils d’administration de la Française des Jeux et de la RATP.

Il est également Conseiller du Commerce Extérieur de la France depuis 1992 et vice-Président de la Secure Identity Alliance (SIA).