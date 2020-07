Tech Data Advanced Solutions donne un coup d’accélérateur à son incubateur de startups

juillet 2020 par Tech Data

Who’s Next, le programme d’incubation de Tech Data passe à la vitesse supérieure. Ouvert à tous les éditeurs de solutions qui souhaitent s’implanter en France ainsi qu’aux éditeurs français recherchant la proximité d’une structure de distribution, Who’s Next accompagne les éditeurs de logiciels de demain en mettant à leur disposition le savoir-faire, et l’expertise de Tech Data Advanced Solutions. Ce programme est dirigé par Cédric Sroussi, Directeur de la R&D chez Tech Data France.

Initié en 2016, ce programme Who’s Next, a également pour ambition de dénicher les éditeurs de logiciels les plus innovants tout en leur apportant un appui en termes d’expertise, de savoir-faire, de conseil et d’hébergement.

Dans le cadre de ce programme, les entreprises françaises mais aussi internationales de divers domaines tels que la Cybersécurité, le Cloud, l’IoT, le Big Data et l’IA bénéficient d’un accompagnement soutenu de Tech Data dans les premières étapes de mise en place de leur activité.

Ils sont en relation étroite avec les équipes de Tech Data Advanced solutions au sein d’une infrastructure dédiée dans les locaux de Colombes (Bureaux, Salle de réunion, Salle de vidéoconférence). Accompagnés par les équipes Advanced Solutions, les éditeurs de logiciels sélectionnés sont mieux armés pour comprendre le marché et ses opportunités, ainsi que pour maitriser le recrutement et l’animation des revendeurs ciblés. Enfin, ils bénéficient d’un accès privilégié à l’écosystème de Tech Data, composé de plus de 12 000 revendeurs ou encore à la plateforme d’agrégation Cloud (StreamOne) et à l’ensemble des services de Tech Data dont le Business Solution Center.

« Who’s Next est un centre d’incubation pour les éditeurs de logiciels qui font le choix de la distribution indirecte. Nous sommes fiers de continuer à développer ce programme ambitieux. C’est tout le savoir-faire de Tech Data ainsi que la puissance de notre écosystème solutions que nous mettons au service des pépites IT d’aujourd’hui qui deviendront les VMware ou Microsoft de demain. » commente Pascal Murciano, Président de Tech Data France

« Passer d’une start-up ambitieuse à une entreprise innovante est une étape complexe pour ces jeunes entreprises qui ont parfois besoin d’un mentor. Les équipes d’Advanced Solutions sont impatientes de pouvoir partager leur passion et leur expertise avec les éditeurs de solutions innovants de tout bord. La création de cette synergie avec Tech Data va permettre de converger vers une vision de développement unique et réussie. » ajoute Mathilde Bluteau, Directrice Générale de la division Tech Data Advanced Solutions.