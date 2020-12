Deloitte Advisory (Hong Kong) Limited s’associe à Qualys pour dynamiser ses cyber services

décembre 2020 par Marc Jacob

Qualys, Inc. annonce que son offre Qualys Cloud Platform et ses applications associées, parmi lesquelles la solution Qualys VMDR® pour la gestion, la détection et la réponse aux vulnérabilités, ainsi que l’offre Multi-Vector EDR récemment annoncée, et le futur service d’analyse et de réponse aux incidents de nouvelle génération seront fournis par le cyber service de Deloitte Hong Kong.

Deloitte Hong Kong propose des services d’infogérance qui répondent aux besoins de gestion des vulnérabilités et des menaces de ses clients tout en fournissant de la visibilité sur l’ensemble de leur l’environnement IT hybride. S’appuyant sur des fournisseurs technologiques tels que Qualys, la solution de gestion des vulnérabilités proposée par Deloitte offre des fonctionnalités de : découverte et d’inventaire des actifs, d’évaluation des vulnérabilités (avec des contrôles de la configuration), de hiérarchisation des menaces, de déploiement de correctifs et de réponse aux incidents.

Qualys VMDR, Multi-Vector EDR et la prochaine solution d’analyse et de réponse aux incidents de nouvelle génération

Qualys VMDR est une application Cloud tout-en-un qui automatise l’ensemble du cycle de gestion des vulnérabilités pour les environnements sur site et mobiles ainsi que pour les points d’extrémité, le Cloud, les conteneurs et les environnements OT et IoT, ce qui permet aux entreprises de pouvoir réagir plus vite aux menaces et de prévenir les violations. Qualys propose une solution de détection et de réponse sur les points d’extrémité aux entreprises qui cherchent à identifier toute caractéristique suspecte et à découvrir des incidents cachés. Qualys Multi-Vector EDR fournit un précieux contexte et une vue holistique de l’ensemble de la chaîne d’attaque, depuis la prévention jusqu’à la réponse en passant par la détection, depuis une solution unique.

En outre, Qualys prévoit de lancer une gamme de produits d’analyse de la sécurité et de réponse aux incidents de dernière génération qui intègre et corrèle de manière native des données de télémétrie sur toute la pile de sécurité. Cette solution intégrera des produits Qualys et tiers tels qu’O365, AWS CloudTrail, SecurityHub, Zoom, Salesforce, ainsi que des solutions de firewall, IPS/IDS, de proxy, VPN, antivirus, etc. au sein d’une plateforme homogène et dédiée à la sécurité et à la réponse aux incidents. De plus, cette future offre supportera de manière native le profilage et l’analyse du comportement des utilisateurs et des actifs (UEBA), la traque et les renseignements sur les menaces ainsi qu’une réponse automatisée grâce à la détection intégrée des attaques MITRE ATT&CK.