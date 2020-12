Adista distinguée par le palmarès FrenchWeb 500, qui dresse la liste des meilleures entreprises de la Tech française

décembre 2020 par Marc Jacob

Etabli tous les ans depuis 2016 par FrenchWeb.fr, le classement FW500 met en valeur le dynamisme et la diversité de l’écosystème tech français. Il sélectionne et récompense ainsi un vivier de 500 entreprises (startups, PME ou grands groupes) contribuant de manière significative à la transformation numérique de la France.

Pour la seconde fois et à l’occasion de cette 5ème édition, l’opérateur de services hébergés Adista est fier de faire à nouveau partie du palmarès FW500.

Catalyseur de la transformation digitale, l’opérateur français Adista est le partenaire incontournable de la production et de la gestion des systèmes d’information et de communications des entreprises et collectivités. L’entreprise accompagne ainsi plus de 7 000 clients en prenant en charge la complexité des technologies, effacée au profit de la performance de ces dernières.

Pour répondre aux besoins des organisations, Adista appuie son savoir-faire sur 3 expertises indispensables à la transformation digitale de notre économie :

• Les services multi cloud pour favoriser l’innovation par le système d’information ;

• les services d’opérateur télécoms pour permettre la connexion permanente entre les utilisateurs et les données ;

• les services de fabrique digitale pour renforcer la digitalisation des entreprises, par leur présence sur le web comme par le développement applicatif.

Un dynamique de forte croissance remarquable, qui se maintient malgré la crise

Récompensée pour la deuxième fois par le classement FrenchWeb 500, Adista affirme sa position d’opérateur national de référence. Pour sélectionner les entreprises figurant dans son palmarès annuel, FrenchWeb.Fr se base sur différents critères de performance : rentabilité, effectifs et recrutements, évolution de l’activité, potentiel de croissance et de développement, etc.

Dans ce contexte de crise sanitaire, Adista confirme pour 2020 une 14ème année consécutive de forte croissance, passant le cap des 110 millions d’euros de chiffre d’affaires (103 millions d’euros en 2019). Un bilan très positif et une réussite exemplaire de l’économie du numérique pour une entreprise parvenue en très peu d’année à transformer complétement son business model pour arriver à un modèle résilient, récurrent et cumulatif.

Pionnier français des réseaux d’initiatives publiques, Adista a repensé le paradigme du système d’information à destination des PME/ETI et collectivités.

Actuellement, l’entreprise a développé sur l’hexagone un réseau de 8 datacenters de proximité et compte 31 agences réparties sur tout le territoire. Afin que tous les métiers de ses équipes soient au plus proche de ses clients, Adista investit fortement en talents et compétences humaines. L’entreprise emploie désormais plus de 520 salariés et prévoit d’embaucher une centaine de salariés dans l’année à venir. Sa plateforme de recrutement jobs.adista.fr propose en permanence de nombreux postes en quête de candidats sur des activités variées : fonction commerciale, ingénierie avant-vente, développement applicatif, web designer, techniciens et ingénieurs sécurité réseaux et systèmes, chefs d’équipes techniques, etc.