Ivanti rachète MobileIron et Pulse Secure

décembre 2020 par Marc Jacob

Ivanti A finalisé l’acquisition de MobileIron, fournisseur de solutions de gestion unifiée du poste client centrée sur le mobile, et de Pulse Secure LLC, fournisseur de solutions d’accès sécurisé et de sécurité mobile. Ce regroupement d’entreprises renforce la position d’Ivanti, qui dispose du soutien de Clearlake Capital Group, L.P. et de TA Associates, en tant que leader des marchés de la gestion unifiée du poste client (UEM), de la sécurité Zero Trust et de la gestion des services IT (ITSM).

En ajoutant MobileIron et Pulse Secure dans le portefeuille Ivanti, les entreprises vont pouvoir, proactivement et en toute autonomie, autoréparer et autosécuriser les terminaux, et offrir un self ?service dans l’Everywhere Enterprise ("l’entreprise, partout"), c’est-à-dire dans un univers où les collaborateurs, les infrastructures IT et les clients peuvent se situer n’importe où. Ces entreprises pourront aussi améliorer l’expérience des utilisateurs et leurs résultats. Avec la sécurité Zero Trust et l’automatisation contextuelle, les solutions Ivanti vont rendre les connexions IT plus intelligentes et plus sûres pour toutes les infrastructures, tous les terminaux et tous les utilisateurs. Ivanti a une position privilégiée pour assurer une couverture de bout en bout de très haut niveau sur tous les appareils.

Les clients bénéficient d’une visibilité en temps réel de l’état de santé, de la sécurité et des performances de tous les appareils, du Cloud à la périphérie Edge. Ils peuvent ainsi proactivement détecter et corriger les vulnérabilités avant qu’elles n’impactent l’entreprise. Les clients peuvent découvrir et gérer les terminaux, implémenter un accès sécurisé Zero Trust avec automatisation contextuelle, et fournir aux collaborateurs une expérience personnalisée. Ils boostent ainsi la productivité, en améliorant la vitesse opérationnelle, les coûts et la qualité de service.

Détails des transactions

Selon les termes de l’accord avec MobileIron, Ivanti a racheté toutes les actions en circulation parmi les actions ordinaires de MobileIron, pour une valeur totale d’environ 872 millions de dollars. Les actionnaires MobileIron ont reçu 7,05 dollars en numéraire par action, ce qui représente une prime de 27 % par rapport au cours de clôture non affecté du 24 septembre 2020.

Les actionnaires MobileIron ont approuvé le rachat lors d’une réunion extraordinaire, le 24 novembre 2020. Plus de 91 % des votes se sont exprimés en faveur du rachat.

Pulse Secure a été racheté aux filiales de Siris Capital Group, LLC. Les conditions de l’accord avec Pulse Secure n’ont pas été divulguées.