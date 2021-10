Dell Technologies et VMware présentent de nouvelles solutions d’infrastructure et de multi-cloud

octobre 2021 par Marc Jacob

Nouveau service de type IaaS (Infrastructure-as-a-Service), Dell Technologies APEX Cloud Services avec VMware Cloud donne aux entreprises la possibilité de migrer les charges de travail sur plusieurs environnements cloud, à la fois en renforçant la sécurité et en réduisant les coûts. Construit sur une infrastructure qui assure un taux de disponibilité de 99,9999 %1 et un délai de rentabilisation de 14 jours, cette solution aide à mieux répondre aux exigences réglementaires locales et, grâce à une cyber-résilience intégrée, à se protéger des cyberattaques.

Pour faciliter la prise en main, Dell a prévu des instances cloud préconfigurées, de sorte que les organisations peuvent déployer APEX Cloud Services avec VMware Cloud à partir de leur centre de données, dans le Edge ou via une colocation en datacenter, avec des partenaires tels qu’Equinix. Ce service peut également être utilisé avec VMware Tanzu, pour créer, tester et exécuter les applications basées sur le cloud avec les applications traditionnelles. Les clients peuvent ainsi migrer les charges de travail sur plusieurs cloud avec VMware HCX, qui est inclus dans le service, ce qui évite de réorganiser les applications pour différents environnements.

Le logiciel Dell EMC ObjectScale permet un stockage objet de nouvelle génération, compatible avec Amazon S3 et VM. Grâce à Tanzu et à vSAN Data Persistence Platform, Dell Technologies et VMware apportent à VMware vSphere un stockage d’objets natifs Kubernetes et software-defined. En fournissant aux développeurs un stockage en libre-service dans un modèle d’exploitation de cloud privé, ObjectScale aide les services informatiques avec des outils VMware qui lui sont familiers.

ObjectScale étend également la portée de Dell EMC VxRail pour alimenter des charges de travail telles que l’IA, les outils d’analyse de données ou les applications cloud qui nécessitent S3. Lorsqu’il est couplé à VxRail, le logiciel ObjectScale permet aux services informatiques de l’entreprise de travailler avec VMware pour prendre en charge le stockage cloud natif dont les applications de nouvelle génération ont besoin.

Validated Design for AI applique l’intelligence artificielle à la virtualisation Dell Technologies Validated Design for AI fournit la prochaine génération d’applications basées sur l’IA et, dans le cadre des environnements virtualisés, permet aux professionnels de l’IT d’appliquer une approche cohérente à l’intelligence artificielle. En utilisant le logiciel NVIDIA AI Enterprise, cette offre inédite, conçue par Dell, VMware et NVIDIA, propose une plateforme qui permet aux organisations d’appliquer rapidement et facilement l’IA aux données, avec un gain de temps sur la configuration et l’intégration allant jusqu’à 20 %2. Disponible sur Dell EMC VxRail, PowerScale et PowerSwitch.

Le reste de l’offre fait partie de l’annonce de Dell EMC SmartFabric Storage Software : accélérant la transition vers une infrastructure informatique de nouvelle génération, le logiciel de stockage SmartFabric permettra aux entreprises de passer à des réseaux de stockage IP plus rentables, à faible latence et à haute performance.

Disponibilité :

• Dell Technologies APEX Cloud Services avec VMware Cloud : actuellement en préversion privée, il sera disponible en France en janvier 2022.

• Dell Technologies Validated Design for l’IA est déjà disponible.

• Dell EMC ObjectScale sera disponible au cours du quatrième trimestre de 2021.

1 Basé sur les performances de terrain de VxRail au niveau du nœud sur 8 trimestres consécutifs. Les résultats réels peuvent varier

2 Forrester, L’impact économique total des solutions Dell EMC Ready pour HPC, avril 2020