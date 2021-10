Lantronix étend sa solution de services de connectivité pour la gestion de la sécurité et des données cellulaires IdO

octobre 2021 par Marc Jacob

Lantronix Inc. annonce l’extension de ses services de connectivité avec désormais la sécurité de réseau privé virtuel (VPN) de site à site. Proposés sur plus de 600 réseaux dans 185 pays à travers le monde,les services de connectivité Lantronix sont désormais disponibles pour une commande facile en libre-service via l’eStore.

Services de connectivité mondiaux sécurisés sur 600 réseaux dans 185 pays Avec une carte SIM unique et un forfait mondial, les utilisateurs peuvent déployer rapidement une connectivité de données cellulaires pour des solutions telles que la gestion des actifs et des parcs de véhicules, la logistique de la chaîne d’approvisionnement, les bureaux à distance et les sites sans effectif, le tout facilement géré à l’aide de la plateforme cellulaire IdO de services de connectivité de Lantronix.

Déploiements facilités par la nouvelle boutique en ligne des services de connectivité Lantronix

Les utilisateurs peuvent déployer rapidement une connectivité cellulaire sécurisée dans leurs solutions IdO, en proposant des commandes en ligne en libre-service de cartes SIM, de forfaits de données et de sécurité de VPN avec facturation automatisée et des conditions de service au clic.

Inclut désormais la connectivité VPN sécurisée de site à site

Les services de connectivité Lantronix incluent désormais la sécurité VPN de site à site, qui fournit un tunnel IPsec du réseau de l’opérateur au centre de données de l’entreprise, garantissant ainsi une connexion hautement sécurisée et l’intégrité des données.

Avec sa solution de services de connectivité, Lantronix est sur le point de devenir un moteur sur le marché de l’IdO cellulaire. Selon le cabinet d’études de marché IdO Berg Insight, le nombre mondial d’abonnés à l’IdO cellulaire a augmenté de 12 % en 2020 pour atteindre 1,74 milliard. Les marchés régionaux d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord ont enregistré les taux de croissance les plus élevés avec plus de 15 %. D’ici 2025, Berg Insight prévoit désormais qu’il y aura 3,74 milliards d’appareils IdO connectés aux réseaux cellulaires dans le monde.

« Avec les services de connectivité Lantronix, les utilisateurs bénéficient d’une plateforme facile à utiliser pour déployer et gérer la connectivité des données IdO, offrant ainsi la tranquillité d’esprit à l’idée de savoir que les services cellulaires essentiels peuvent être déployés rapidement tout en offrant la flexibilité d’évoluer au fur et à mesure de leur croissance », a déclaré Paul Pickle, PDG de Lantronix.

L’application Web assure le déploiement et la gestion

En utilisant les services de connectivité Lantronix avec sa plateforme de gestion cellulaire basée sur le cloud, les utilisateurs peuvent se concentrer sur une mise sur le marché rapide, en passant moins de temps à traiter individuellement les contrats avec les fournisseurs. En outre, les utilisateurs disposent d’un contrôle total sur leurs solutions connectées pour stimuler l’efficacité opérationnelle grâce à la carte SIM facile à utiliser et à la plateforme de gestion des données avec diagnostics, reporting et analyses intégrés.