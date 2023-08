Dell Technologies dévoile l’infrastructure hyperconvergée VxRail 16ème génération

août 2023 par Marc Jacob

La nouvelle version de VxRail offre 100% de cœurs de processeur supplémentaires, une mémoire en DDR5 63 % plus rapide et une augmentation de 300 % des performances grâce à PCIe Gen5 (en comparaison à la 14ème génération de VxRail). Ces optimisations s’accompagnent d’une réduction de l’espace au sol qui contribue à l’amélioration de l’efficacité énergétique.

La 16ème génération de VxRail introduit également une plus grande flexibilité en termes de configuration, avec jusqu’à 50 % d’emplacements PCIe supplémentaires, une capacité de stockage accrue et des options GPU plus performantes. Cette plateforme puissante est capable d’exécuter les charges de travail les plus exigeantes telles que la virtualisation, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les charges de travail accélérées par le GPU. Le moteur d’accélération d’intelligence artificielle intégré - l’Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX) - offre une augmentation de performance significatif pour certaines charges de travail deep learning, permettant une inférence et une formation jusqu’à 10 fois plus rapides par rapport au CPU seul ainsi qu’une réduction des coûts grâce au délestage du CPU.

Depuis le lancement de VxRail il y a sept ans, Dell Technologies ajoute continuellement de nouvelles fonctionnalités pour optimiser la facilité de service et permettre à ses clients de prendre en charge de nouveaux cas d’utilisation, qu’il s’agisse de moderniser les data centers, de déployer une stratégie multicloud ou d’exécuter des applications dans des sites périphériques distants.

L’un des principaux avantages du déploiement de VxRail est l’efficacité opérationnelle constante offerte par le logiciel de système HCI VxRail. La simplicité de gestion offerte par une automatisation et une orchestration poussée est le principal différentiateur de VxRail sur le marché HCI, offrant une gestion globale des clusters, des contrôles de santé LCM et des opérations automatisées sur l’ensemble de l’infrastructure.

Selon IDC, cette automatisation a déjà permis aux clients de Dell Technologies d’être 61 % plus efficaces et a contribué à un retour sur investissement de 463 % sur cinq ans. Grâce à VxRail, les équipes informatiques peuvent ainsi consacrer plus de temps aux activités commerciales à valeur ajoutée plutôt qu’aux opérations de maintenances quotidiennes.