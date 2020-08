Dell Technologies annonce la nomination de Rola Dagher au poste de Responsable du Channel mondial

août 2020 par Marc Jacob

Dell Technologies annonce la nomination de Rola Dagher au poste de Responsable du channel mondial sous la direction de Bill Scannell, Président des ventes mondiales et des opérations client. Rola Dagher prendra ses fonctions le 7 septembre prochain afin de conduire la stratégie channel mondial de Dell Technologies.

Après trois années passées en tant que présidente de Cisco Systems Canada, Rola Dagher succède à Joyce Mullen, qui, après une carrière de 21 ans chez Dell, a annoncé son départ en juillet. Rola Dagher a précédemment occupé des postes commerciaux et de direction au sein de la partie Entreprise et Infrastructure Solutions de Dell Technologies. Elle a également dirigé la partie channel de Bell Canada pendant 13 ans.

Dell coordonne les équipes channel avec les équipes de vente dans chaque région afin d’offrir une meilleure visibilité de l’engagement des partenaires. Les ventes channel sont désormais alignées sur les responsables des ventes nord-américaines et internationales de Dell, c’est-à-dire John Byrne et Aongus Hegarty. Dans ce contexte, Dell a nommé un nouvel International Channel Lead, Diego Majdalani, qui répondra directement à Aongus Hegarty. Diego Majdalani a dirigé les ventes pour l’Amérique latine au cours des sept dernières années et apporte ainsi une expertise approfondie des relations partenaires.

Les responsables régionaux Alvaro Camarena, Anwar Dahab, Tian Beng Ng et Frank Wu conserveront leurs fonctions actuelles respectives sous la direction de Diego Majdalani, en collaboration étroite avec l’équipe de Rola Dagher.

Gregg Ambulos, North America channel lead, conserve sa position, sous la responsabilité de John Byrne.

Denise Millard conserve son rôle de direction des partenariats mondiaux, sous la responsabilité de Bill Scannell. Les équipes Global Alliances et Channel continueront à travailler ensemble pour assurer des synergies entre tous les partenaires dans le but d’assurer une expérience sans faille.

Cette structure permet à Dell Technologies de soutenir efficacement ses partenaires dans les différentes régions et de favoriser la cohérence et la visibilité opérationnelle avec les équipes commerciales, tout en maintenant une forte présence mondiale.