Ivanti, déjà soutenu par Clearlake Capital, annonce un investissement stratégique de la part de TA Associates

août 2020 par Marc Jacob

Ivanti, Inc. annonce que TA Associates, l’une des principales sociétés internationales de capital investissement, a signé un accord définitif pour un investissement stratégique. TA rejoint ainsi l’investisseur existant, Clearlake Capital Group, L.P. (et ses filiales « Clearlake ») en tant qu’actionnaire d’Ivanti.

Ces fonds constituent un capital supplémentaire, qui permettra à Ivanti d’augmenter ses investissements en matière d’innovation, d’accélérer sa croissance mondiale et de poursuivre sa stratégie de rachats. L’entreprise sera toujours dirigée par le PDG Jim Schaper et l’équipe de Direction actuelle. Les conditions de l’accord n’ont pas été divulguées.

Ivanti fournit des solutions qui automatisent les opérations IT et Sécurité, ce qui permet à ses clients de découvrir, gérer, sécuriser et entretenir leur infrastructure IT, des environnements Cloud à l’IoT. Les logiciels Ivanti sont utilisés par plus de 24 000 clients dans divers secteurs d’activités sur cinq continents. Ces solutions permettent aux administrateurs de découvrir les biens IT sur site, dans le Cloud et pour les périphériques IoT, d’améliorer la prestation de services IT, et de limiter les risques grâce à l’information et à l’automatisation.

M. Eghbali et M. Mehrotra resteront au conseil d’administration d’Ivanti, et M. Taylor et M. El-Nazer le rejoindront à la conclusion de la transaction.

La transaction devrait se conclure au second semestre 2020, en fonction des approbations réglementaires et conditions de clôture habituelles.