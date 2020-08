Index Exchange en partenariat avec White Ops pour assurer la protection contre le trafic invalide et les robots sophistiqués

août 2020 par Marc Jacob

Index Exchange et White Op annonce un partenariat élargi qui améliore l’inventaire d’Index Exchange au niveau mondial, sur tous les canaux. Grâce à la protection complète de White Ops, le partenariat protège l’intégralité de l’inventaire disponible via Index Exchange. Il permet aux acheteurs d’acheter sur les canaux émergents d’Index Exchange, tels que l’application mobile et la télévision connectée (CTV), avec l’assurance que sa chaîne d’approvisionnement est protégée contre le trafic invalide avant qu’une “bid request” ne soit envoyée à un DSP et rendue éligible.

Index Exchange s’engage à maintenir des normes de qualité élevées quel que soit le canal. Avec le changement des habitudes des consommateurs et le temps qu’ils passent sur une multitude d’appareils numériques, il est plus important que jamais de rester vigilant contre les fraudeurs. La plateforme de lutte contre les robots de White Ops fournit la solution de prévention de la fraude publicitaire la plus robuste du marché en mettant l’accent sur les robots les plus sophistiqués, garantissant à Index Exchange d’être l’Ad Exchange le plus propre possible.

Ce partenariat s’étend à toutes les fonctionnalités de la solution White Ops Advertising Integrity, qui empêche la fraude publicitaire en pré-bid sur les plateformes desktop, mobiles et CTV, et s’appliquera sur tous les investissement publicitaires effectués sur la marketplace d’Index Exchange. C’est un élément déterminant alors qu’Index Exchange continue de développer ses capacités omnicanales.