Decathlon a choisi Aiven pour accélérer sa transition vers le cloud grâce au DBaaS open source et cloud natif

février 2022 par Marc Jacob

Aiven, société spécialisée dans les services managés de technologies open source de streaming et de gestion de données sur infrastructure cloud devient partenaire de Decathlon, acteur majeur de la vente d’articles de sport doté d’un ADN résolument tourné vers l’innovation technologique et servicielle. Aiven se voit ainsi confier l’accompagnement mondial Database-as-a-Service (DBaaS) de Decathlon dans sa transition vers les micro-services.

« Faire la différence dans le paysage toujours plus concurrentiel du retail nécessite de développer un environnement informatique basé sur une technologie cloud native de pointe et des processus hautement automatisés. Chez Decathlon, l’innovation technologique et servicielle est ancrée dans notre quotidien. C’est pourquoi nous nouons des alliances avec de solides partenaires multi-cloud tels que Aiven, offrant le pilier technologique et opérationnel DBaaS pour notre stratégie globale de Cloud Platform Engineering » Explique Jérôme Dubreuil, Chief Digital Officer de Decathlon

Decathlon s’appuiera sur l’expertise d’Aiven en matière de cloud et de gestion de services pour transformer les technologies de données open source, telles que Kafka, PostgreSQL, MySQL, OpenSearch, InfluxDB et Redis, en solutions de données facilement consommables, hautement disponibles et évolutives.

« La solution Aiven nous offre une stack unique de déploiement de nos solutions de bases de données pour l’ensemble des cloud providers. Une telle collaboration nous permet de nous appuyer sur l’expertise d’Aiven pour une partie de nos applications (pour les bases de données notamment). Ainsi, nous pouvons nous concentrer sur les parties des solutions qui sont plus différenciantes pour l’UX de nos clients. Ces travaux sont conduits par nos équipes pluridisciplinaires Decathlon - architecture, sécurité, performance, intégration - et nos développeurs. » analyse Pierre Hilbert, Database Product Owner chez Decathlon.

Avec l’évolution rapide du DBaaS, Aiven et Decathlon continueront de collaborer et de planifier la transformation de la gestion de services de données.