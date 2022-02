BNY Mellon va intégrer les solutions Chainalysis pour garantir la conformité des cryptomonnaies

février 2022 par Marc Jacob

Chainalysis annonce que La Banque de New York Mellon Corporation ("BNY Mellon"), plus grande société de gestion d’actifs au monde, va devenir la première Institution Financière d’Importance Systémique (Global Systemically Important Bank) à utiliser le logiciel de conformité de Chainalysis dans le cadre de son programme de gestion des risques. Cette décision de la BNY Mellon s’inscrit dans une volonté de développement des services de cryptomonnaies pour ses clients.

En février 2021, BNY Mellon a annoncé la mise en place de la première plateforme numérique de conservation et d’administration des multi-actifs pour les actifs traditionnels et numériques. BNY Mellon prévoit d’intégrer la suite logicielle complète de conformité de Chainalysis pour évaluer les tendances du marché des cryptomonnaies et mesurer l’activité granulaire de ses pratiques de conformité et de vérification préalable.

Caroline Butler, responsable mondiale de la fiscalité et de la gestion des réseaux pour BNY Mellon, déclare que "BNY Mellon entre sur le marché des actifs numériques en tant que prestataire de services d’actifs le plus fiable dans ce domaine. La collaboration avec Chainalysis et d’autres leaders de la fintech est fondamentale pour notre rôle d’innovateur et pour l’extension de nos capacités dans des solutions adaptées au marché en pleine croissance des cryptomonnaies."

La suite logicielle de gestion des risques de Chainalysis est composée de Chainalysis KYT (Know Your Transaction), Reactor, et Kryptos. Chainalysis KYT permet un suivi continu en temps réel des transactions pour tous les actifs en cryptomonnaies afin de détecter les modèles d’activité à haut risque. L’outil d’investigation Chainalysis Reactor permet lui d’approfondir le contrôle préalable des activités suspectes. Enfin, Chainalysis Kryptos offre un aperçu de haut niveau des services de cryptomonnaies, y compris les volumes de transactions, les contreparties et l’analyse comparative, afin que les institutions financières puissent définir des cadres de conformité pertinents.