Sparkle déploie la plateforme 400G de Juniper Networks

février 2022 par Marc Jacob

Juniper Networks annonce le déploiement de sa plateforme 400G par Sparkle, premier fournisseur international de services en Italie et l’un des principaux opérateurs mondiaux, pour répondre de manière fiable et rentable à la demande croissante de bande passante. La solution réseau de Juniper axée sur l’expérience client s’aligne également aux objectifs de développement durable de Sparkle avec un espace limité et une économie d’énergie pour ses différents points de présence (PoPs).

Grâce à sa structure « Seabone » de transit d’IP Tier 1 au niveau mondial, Sparkle s’impose dans le top 5 des opérateurs mondiaux fournissant une connectivité fiable et de haut-débit aux fournisseurs de services Internet et de contenus du monde entier. Le service est en effet supporté par un réseau en propre avancé de plus de 600 000km de fibres, comprenant d’importants circuits régionaux en Europe, dans la région Méditerranée et les Amériques. Alors que Sparkle continue d’innover dans le domaine du cloud, la solution 400G de Juniper Networks l’aide à fournir aux clients « gourmands en bande passante » des solutions personnalisées qui garantissent une expérience optimale pour l’utilisateur, le tout avec des coûts compétitifs et une performance de haut-niveau sur le marché international des télécommunications.

Parmi les points à retenir :

• La technologie de Juniper permet à Sparkle de réduire l’espace occupé et la consommation d’énergie dans ses PoPs. Les connexions 400G sont également plus faciles à gérer avec moins de ports et l’approche Silicon de Juniper réduit la consommation en watts par gigabit, permettant la transmission de données à haut-débit pour une puissance inférieure.

• Sparkle a déployé les routeurs PTX Series de Juniper, des plateformes à haute performance et optimisées pour le cloud qui permettent une migration fluide vers le 400G, en offrant de la bande passante ainsi que la maturité et flexibilité inhérentes à l’approche Silicon dernière génération de Juniper.

• Les routeurs PTX Series offrent une haute densité de ports, une prise en charge de 400GbE, un filtrage souple et un système d’exploitation réseau fiable qui propulsent les solutions à haute performance.

• La technologie 400G ouvre de nouvelles opportunités pour Sparkle avec des modules émetteurs-récepteurs optiques 400G qui réduisent le coût-par-bit en fournissant la même bande passante dans moins d’espace. Un réseau prêt pour le 400G est essentiel pour les fournisseurs de niveau 1 comme Sparkle, aux prises d’une croissance ininterrompue du trafic.

« La plateforme 400G de Juniper sera un outil clé pour relever le défi permanent de demande de trafic supplémentaire, et ce à un prix par port très compétitif tenant compte des besoins d’économie d’énergie et d’espace, sans pour autant sacrifier la fiabilité et les fonctionnalités. Qui plus est, la capacité à disposer d’une meilleure économie d’échelle et d’une configuration plus dense soutient nos objectifs de durabilité et d’efficacité énergétique. »

Enrico Bagnasco, Chief Technology Officer de Sparkle