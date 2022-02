Dataiku obtient la certification ISO 27001

février 2022 par Marc Jacob

Dataiku annonce sa certification ISO 27001 en répondant aux critères requis et en déployant les meilleures pratiques de cybersécurité permettant de protéger les données critiques de l’entreprise et de ses clients. Ce jalon majeur pour l’entreprise marque la reconnaissance officielle du programme de sécurité des systèmes d’information mis en place par Dataiku, qui sert de mécanisme pour identifier, sélectionner, maintenir et améliorer les contrôles de sécurité des informations critiques, tant pour ses clients que pour ses opérations internes.