L’ESILV rejoint le Campus Cyber

février 2022 par Marc Jacob

L’ESILV, l’école d’ingénieurs du Pôle Léonard de Vinci, rejoint le Campus Cyber situé à la Défense en tant que Membre dès son ouverture en Février 2022 tout en participant depuis plusieurs mois aux réflexions des groupes de travail du Campus Cyber sur les enjeux à venir. En parallèle, elle a obtenu le label SECNUMEDU délivré par l’ANSSI pour sa majeure sur la sécurité des objets connectés. Elle ouvrira également, en septembre 2022, une majeure dédiée à la cybersécurité du cloud et au développement logiciel sécurisé (DevSecOps) ainsi qu’une option cybersécurité pour son Bachelor Ingénierie Numérique. Face à la demande croissante des entreprises, l’ESILV se déploie fortement dans la cybersécurité en étant présente au cœur de l’écosystème pour mieux répondre aux besoins.

Projet initié par le gouvernement français, le Campus Cyber est le lieu totem de la cybersécurité rassemblant les principaux acteurs du domaine. Il permettra en particulier d’accueillir sur un même site des entreprises (grands groupes, PME), des services de l’Etat, des organismes de formation, des acteurs de la recherche et des associations.

A ce jour, le Campus Cyber compte plus de 100 Membres. Son ouverture est prévue le mi-février 2022. Il sera localisé dans la tour « Eria » à Paris-La Défense.

Le Campus Cyber est fondé sur quatre piliers :

• Les opérations : favoriser le partage de données pour renforcer la capacité de chacun à maîtriser le risque numérique ;

• La formation : soutenir la formation initiale et continue des différents publics ;

• L’innovation : développer les synergies entre les acteurs publics et privés ;

• La mobilisation : proposer un lieu ouvert, vivant dédié à la programmation d’événements innovants, propice aux échanges et à la découverte des évolutions.

L’ESILV, Membre du Campus Cyber

L’ESILV, investira le Campus Cyber de la Défense afin de délocaliser des enseignements et des activités liées à la cybersécurité. La tour « Eria » bâtiment totem du Campus Cyber offre 17 000 M2 d’espaces de travail privés ou partagés, 6000 M² de plateaux projets et d’innovation ainsi que de 3 000 M² consacrés à la formation. Pascal Pinot, directeur de l’ESILV représentera le Pôle Léonard de Vinci dans les instances de gouvernance du Campus Cyber.

L’ESILV participe déjà à 4 groupes de travail :

• IA et cybersécurité

• Cryptomonnaie et cybersécurité

• Anticipation

• Formation

Ces groupes de travail vont alimenter l’écosystème, renforcer les collaborations et accélérer le développement de ses acteurs. Ils sont proposés par les membres du Campus Cyber afin d’instruire des sujets complexes ou pour faciliter l’émergence de tendances.

LABEL SECNUMEDU délivré par l’ANSSI

L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information a délivré le label SECNUMEDU (Sécurité Numérique Education) à la majeure Informatique, Objets connectés et Sécurité de l’ESILV. Cette majeure forme des ingénieurs en informatique avec une solide culture de sécurité des systèmes et des objets connectés, de leur phase de conception à leur intégration dans les écosystèmes d’entreprise.

Le label reconnait cette formation comme étant en phase avec les exigences et les besoins actuels du monde de la cybersécurité ; un atout majeur de visibilité auprès des professionnels et des étudiants.

Une nouvelle majeure « Cybersécurité et Cloud Computing » ouvrira en septembre 2022 à l’ESILV.

La majeure forme des ingénieurs maîtrisant le cycle complet de développement logiciel sécurisé ainsi que la sécurité de leur environnement d’exécution. Elle prépare aux enjeux majeurs que sont la sécurité du Cloud et du développement logiciel, enjeux auxquels sont confrontés toutes les entreprises.

Elle est adaptée pour les étudiants souhaitant faire du développement informatique en phase avec les exigences actuelles de sécurité en utilisant les architectures les plus récentes comme le Cloud.

A la sortie de leur cursus, ils pourront envisager de devenir Ingénieur cybersécurité, Développeur Full Stack, Ingénieur DevSecOps, Ingénieur Cloud ou encore Intégrateur de solutions de sécurité.

Une option cybersécurité pour le Bachelor Ingénierie Numérique

Historiquement, les formations dans la cybersécurité sont majoritairement des formations longues.

Avec la demande croissante de profils en cybersécurité, il est devenu urgent de fournir des profils techniques formés sur des cursus plus courts pour effectuer les tâches techniques sur lesquels les profils plus longs n’ont pas de valeur ajoutée.

Le Bachelor Ingénierie Numérique offre sur les deux premières années un socle solide de compétences techniques liées aux usages des solutions numériques. En se spécialisant en troisième sur la cybersécurité, il ambitionne de fournir des profils adaptés à la nouvelle demande qui s’exprime aujourd’hui dans la communauté de la cybersécurité, celle de profils techniques issus de cursus courts.