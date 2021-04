Datadog, Inc. annonce l’extension à Windows Server de sa solution Network Performance Monitoring

avril 2021 par Marc Jacob

Datadog, Inc. annonce l’extension à Windows Server de sa solution Network Performance Monitoring (NPM). Datadog NPM mesure la performance des communications réseau entre des applications tournant sous Windows Server ou Linux, et fournit ainsi une visibilité totale du réseau au sein des environnements cloud, des data centers on-premises, et des systèmes d’exploitation.

Datadog NPM traduit la complexité du trafic distribué des architectures réseau en une richesse d’informations relatives aux dépendances d’applications, si bien que les clients peuvent repérer des latences ou les inefficacités qui influent négativement sur la performance des applications, la charge de l’infrastructure, et les coûts réseau.

Selon Gartner, Inc., : « un réseau performant est crucial pour les projets numériques des entreprises ; cependant, il est fréquent que le degré d’agilité et de visibilité au niveau du réseau ne réponde pas aux exigences de ces initiatives. »

Datadog NPM assure le monitoring du trafic distribué au sein des environnements on-premises et cloud, et permet aux entreprises de :

• Détecter les goulots d’étranglement en matière de coûts et de performance : identifier des communications imprévues et coûteuses entre des services où des régions cloud pour rapidement détecter où se concentrent les problèmes de connectivité et de latence réseau.

• Isoler la source du problème : déterminer quand des problèmes au niveau des applications et de l’infrastructure sont à l’origine de dépendances défaillantes, d’un ensemble de connexions mal configuré, ou de pannes du fournisseur cloud.

• Donner de la visibilité à chaque ingénieur : visualiser les données de connexion au niveau de l’application, afin qu’elles soient analysées et comprises par tous les ingénieurs qu’ils soient en charge du réseau, des applications ou de la fiabilité.