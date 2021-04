Acronis généralise la cyberprotection gratuite pour les MSP

avril 2021 par Marc Jacob

L’actuelle offre Acronis Cyber Backup Cloud sera enrichie de fonctionnalités de cyberprotection, y compris anti-malware, de sauvegarde et de gestion de terminaux, et renommée Acronis Cyber Protect Cloud.

Proposant des fonctionnalités de cyberprotection essentielles sans frais supplémentaires ou facturées à l’utilisation, la nouvelle version d’Acronis Cyber Protect Cloud va permettre aux MSP de développer de nouveaux services à très peu de frais, pour couvrir à 100 % les besoins de cyberprotection de leurs clients.

Les MSP vont également pouvoir enrichir leur offre de services de nouvelles fonctionnalités pour mieux satisfaire la demande au moyen de packs de protection avancée. Ainsi, grâce notamment aux packs Advanced Backup, Advanced Security, Advanced Disaster Recovery et Advanced Management, les MSP vont pouvoir personnaliser leurs offres en toute flexibilité et offrir les meilleurs niveaux de cyberprotection quelle que soit la charge de travail.

La gestion centralisée d’Acronis Cyber Protect Cloud, qui se limite à l’installation d’un seul agent et à une seule console d’administration, permettra aux MSP d’apporter les meilleures garanties de protection à leurs clients sans devoir jongler avec plusieurs solutions. L’interface unique offre la visibilité et le contrôle nécessaires pour tous les besoins de cyberprotection : depuis la création de sauvegardes cloud et locales jusqu’au blocage des attaques de malware zéro-day grâce à des défenses antivirus et anti-malware avancées, optimisées par l’IA et certifiées VB100.

La puissance de l’intégration

Cette annonce fait suite à la publication par Acronis des conclusions de son étude 2021 Cyber Protection Week, d’après les réponses de 4 400 professionnels IT et utilisateurs IT du monde entier. Il en ressort, notamment, que la coexistence de plusieurs solutions ne rime pas nécessairement avec une plus grande protection : 80 % des entreprises dans le monde utilisent simultanément jusqu’à 10 solutions pour la protection de leurs données et leur cybersécurité. Or il se trouve que plus de la moitié de ces entreprises ont subi des temps d’arrêt inattendus l’an dernier suite à une perte de données.

Conscient depuis longtemps des enjeux économiques, d’efficacité et de sécurité liés à la coexistence de plusieurs solutions, Acronis est devenu précurseur dans le domaine de la cyberprotection par l’intégration en une même solution de fonctionnalités de cybersécurité, de sauvegarde et de gestion des terminaux.

Pour s’assurer que les fournisseurs de services puissent développer leurs services de cyberprotection facilement, avec efficacité, sécurité, et de façon rentable, Acronis leur propose son nouveau modèle de licence dès le 31 mars.