Genetec enrichit son programme complet de maintenance Advantage

avril 2021 par Marc Jacob

Genetec Inc. a ajouté des fonctionnalités de respect de la vie privée et de surveillance de la performance à son programme de maintenance premium, Genetec AdvantageMC.

Genetec Advantage, qui offre également les mises à jour logicielles, un support premium et la surveillance des systèmes, propose désormais gratuitement un certain nombre de licences pour le KiwiVisionMC Privacy ProtectorMC et le module KiwiVisionMC de Surveillance de l’intégrité des caméras à tous les nouveaux membres et aux membres existants de Genetec Advantage.

Pour répondre aux attentes toujours plus grandes de respect de la vie privée du grand public, et pour être en conformité avec les législations internationales, KiwiVisionMC Privacy ProtectorMC floute automatiquement les visages des personnes qui entrent dans le champ de vision d’une caméra, afin que les opérateurs de sécurité ne voient que ce qu’ils ont besoin de voir. Pour pouvoir consulter les images non floutées, des couches d’autorisation d’accès additionnelles sont nécessaires, qui ne sont utilisées que lorsqu’un événement justifie une enquête. Une piste d’audit est alors conservée, indiquant qui a accédé à ces informations supplémentaires et pourquoi.

Avec l’addition de KiwiVisionMC Surveillance de l’intégrité des caméras, les clients peuvent s’assurer que leurs caméras sont opérationnelles et efficaces en tout temps. La Surveillance de l’intégrité des caméras avise les opérateurs lorsqu’une caméra est susceptible d’avoir été sabotée, si la qualité d’une image est dégradée, ou si la position d’une caméra change brusquement, potentiellement en raison de facteurs environnementaux ou humains. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les grands systèmes comprenant des centaines ou des milliers de caméras, où il est pratiquement impossible de vérifier manuellement l’image et le champ de vision de chacune d’entre elles.

»

* Le nombre de licences incluses pour le KiwiVision Privacy Protector et pour le module Camera Integrity Monitor dépend de la taille du déploiement.