DataCore acquiert MayaData

novembre 2021 par Marc Jacob

DataCore Softwareb annonce l’acquisition de MayaData, développeur originel de OpenEBS et développeur de MayaStor. Les deux acteurs avaient déjà été réunis dans le cadre d’une co-entreprise dès janvier 2020 incluant des financements, des licences technologiques, le transfert de l’équipe DataCore dédiée aux conteneurs à MayaData et l’occupation de sièges au sein du conseil d’administration pour le CEO de DataCore et ses principaux investisseurs. Aujourd’hui, MayaData et l’intégralité de son équipe basée à San José (Californie) ont été intégrés à DataCore. Les modalités financières de l’accord n’ont pas été communiquées.

A l’heure où les charges de travail des conteneurs sont plus nombreuses à entrer en phase de production, le Container-Attached Storage (CAS) suscite un vif intérêt en raison de sa capacité à résoudre intelligemment les problèmes que pose l’approche du stockage en conteneur natif, au niveau de ses performances, de la rémanence des données et de la portabilité. OpenEBS est une solution de stockage en conteneur Kubernetes natif qui a été saluée par la communauté des acteurs du Cloud. Elle a été même été adoptée en tant qu’initiative par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) peu après la sortie de sa version 1.0.

Depuis, la plateforme OpenEBS remporte un succès considérable, et a progressé rapidement en termes de fonctionnalités, notamment au niveau de MayaStor, son moteur ultra haute performance. L’enquête CNCF 2020 cite OpenEBS comme étant le logiciel de stockage Cloud natif n°1 utilisé en production. A la fin du troisième trimestre 2021, OpenEBS avait déjà totalisé plus de 600 000 commandes par semaine (soit une croissance de 300% en huit mois) et s’est imposée comme la solution de stockage en conteneur natif la mieux classée ou la mieux notée dans un récent sondage réalisé auprès de développeurs Kubernetes. DataCore a prévu de continuer à supporter et à investir dans OpenEBS et sa communauté, à l’heure de l’accélération de ses activités de développement de produits et de mise sur le marché.

Sachant que plus de la moitié des organisations informatiques déploient des conteneurs en production, DataCore et ses offres MayaData peuvent désormais aider les moyennes à grandes entreprises à rationaliser leur technologie de conteneurs avec du stockage conçu sur mesure pour répondre aux besoins des applications utilisant des conteneurs nativement dans le Cloud –évolutivité, disponibilité, maniabilité et sécurité des charges de travail.

Dans le même temps, DataCore se pose en boîte à outils unique répondant aux besoins du Software-Defined Storage des entreprises : stockage en mode bloc, fichier et objet. MayaData va bénéficier de l’expertise de DataCore en matière d’ingénierie, de son vaste portefeuille de propriétés intellectuelles et de brevets, de ses ressources dédiées à la commercialisation, de son infrastructure de support primée, mais aussi des liens étroits que DataCore a tissé avec son canal de partenaires.

Début 2019, DataCore est devenue l’une des premières entreprises à proposer une interface CSI pour le Software-Defined Storage. L’entreprise a en effet pris conscience de l’importance des conteneurs pour le futur et qu’il était essentiel de se mettre d’accord autour d’une interface commune telle que CSI. Les organisations informatiques qui préfèrent supporter les charges de travail basées sur des conteneurs avec leur infrastructure existante, peuvent le faire à l’aide de l’interface CSI pour SANsymphony. Les équipes ayant opté pour le Cloud nativement qui préfèrent une interface de stockage native pour leur ensemble (ou stack) de conteneurs, seront quant à elles pleinement satisfaites par OpenEBS.

MayaData compte parmi ses clients Bloomberg, Flipkart ou encore Optoro, tous en phase de production. Sa plateforme permet d’obtenir plus facilement une réelle disponibilité, sécurité et évolutivité pour les charges de travail d’entreprises à base de conteneurs – avec un stockage spécifique aux charges de travail et une granularité et des capacités de contrôle accrues. Profitant d’une portabilité complète pour tous les environnements de Cloud et hybrides grâce à aux déploiements OpenEBS de MayaData, ses utilisateurs peuvent exécuter des applications en production dans un ensemble de conteneurs en profitant de performances exceptionnelles et d’une gestion simplifiée à grande échelle, assorties d’une assistance 24h/24 et 7j/7. Avec l’arrivée des solutions de stockage éprouvées de DataCore, ses optimisations pour NVMe et ses ajustages, les clients de MayaData pourront exécuter des charges de travail « stateful » sur Kubernetes, tout en gagnant en rapidité et en faisant des économies sur le plan informatique.