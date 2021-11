Yogosha rejoint la marketplace de 3DS OUTSCALE

novembre 2021 par Marc Jacob

En faisant confiance à 3DS OUTSCALE, Yogosha, plateforme de cybersécurité multiservices reposant sur une communauté de hackers d’élite certifiés, bénéficie de l’expertise d’un Cloud d’Excellence répondant aux plus hautes exigences en matière de performance, de sécurité et de protection des données (ISO 27001, 27017, 27018, SecNumCloud et Hébergement des Données de Santé (HDS)).

Un haut niveau de sécurité : une nécessité pour Yogosha

Yogosha est une plateforme de cybersécurité multiservices conçue pour la détection et la gestion des vulnérabilités des applications les plus critiques. Grâce à ses programmes de Bug Bounty, Pentest Crowdsourcé et CVD, Yogosha dispose d’une équipe de hackers qui ont pour mission d’identifier les différents niveaux de vulnérabilités des entreprises, dans une approche collaborative.

La plateforme de Yogosha s’appuie sur une communauté de hackers d’élite certifiés et sélectionnés dont les profils répondent aux critères d’exigence spécifiques du secteur. Chaque profil de chercheur doit valider ses compétences techniques et pédagogiques en passant le test d’entrée le plus complexe sur le marché du Bug Bounty, dont le taux de réussite est de seulement 15% à ce jour. Une configuration garante d’un haut niveau de confiance et de sécurité pour les clients de la startup, comprenant OIV et grands comptes stratégiques (Ministère des Armées, Ministère de l’Intérieur, Thales Digital Factory, Bouygues Télécom, Swiss Life, TF, etc.)

Yogosha crée une offre inédite sur le marché de la cybersécurité

En tant que partenaire historique de 3DS OUTSCALE, Yogosha a intégré en 2021 la marketplace pour proposer une offre de pentest crowdsourcé et de bug bounty managé aux clients et partenaires de l’écosystème de l’entreprise. Ainsi, en complément du haut niveau de sécurité de l’infrastructure Cloud OUTSCALE, Yogosha ajoute une puissante capacité de détection et de gestion des vulnérabilités sur les environnements déployés et notamment au niveau applicatif. La complémentarité est aujourd’hui tout particulièrement adaptée aux acteurs publics qui peuvent bénéficier du premier Cloud français souverain sécurisé qualifié SecNumCloud en menant en parallèle des pentests et bug bounty sur les applications déployées pour offrir de nouveaux services hautement sécurisés aux usagers.

Afin de mieux répondre aux besoins des Opérateurs d’Importance Vitale et des opérateurs de service essentiel, Yogosha propose la première offre européenne de plateforme de gestion des vulnérabilités multiservices (pentest & bug bounty managés) déployable sur le Cloud OUTSCALE, soit en Cloud privé virtuel, soit en Cloud Public.