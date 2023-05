Data4 prévoit d’investir plus d’1 milliard d’euros dans l’implantation d’un campus de data centers en Allemagne

février 2023 par Marc Jacob

A ce jour, Data4 conçoit, construit et opère 29 data centers hautement connectés, résilients et vertueux pour soutenir la croissance de ses clients en Europe. Déjà présent en France, en Italie, en Espagne, au Luxembourg et en Pologne, le groupe dispose d’importantes réserves foncières et électriques ; lesquelles vont être renforcées par ce nouveau projet pour atteindre 185 ha et 843 MW.

Portée par une très forte croissance et un an après avoir annoncé son implantation en Pologne, Data4 a acquis le site de Grossauheim d’une surface de 25 hectares. Le groupe prévoit de transformer cet ancien site militaire en campus de data centers d’ores et déjà doté d’une puissance électrique de 180MW, faisant de ce campus l’un des plus puissants d’Europe. Ce projet a été dévoilé en Allemagne par le maire de Hanau, Claus Kaminsky, et Data4 le 30 janvier dernier.

La construction de ce campus s’inscrit dans le développement économique de la ville de Hanau, et permettra de générer de nouveaux emplois au sein de la communauté environnante. A titre de comparaison, le campus de Marcoussis en France, de taille équivalente, accueille jusqu’à 500 travailleurs par jour.

La durabilité au cœur de la construction et de la gestion opérationnelle du campus de Hanau

Dans le cadre de l’engagement de Data4 en faveur du développement durable, le nouveau campus fonctionnera avec de l’électricité compensée à 100% par des énergies renouvelables, notamment grâce à un parc photovoltaïque de dix hectares en cours d’étude. En matière d’infrastructures, une centrale de production combinée de chaleur et d’électricité ainsi qu’une sous-station sont également prévues à proximité du site. Des discussions sont également en cours concernant la réutilisation de la chaleur fatale produite par les data centers de Data4 au bénéfice des citoyens de la ville de Hanau.

Pour préserver la biodiversité, Data4 s’est aussi engagé à prendre plusieurs mesures visant à la protection des espèces locales, avec notamment la création d’un habitat pour réinstaller les lézards, d’une tour de nidification pour les martinets, ainsi que des nids de couvée et des abris pour les chauves-souris.

Une grande partie des matériaux recyclés provenant de la démolition sera réutilisée pour la construction. Les travaux de démolition et les préparatifs de construction sont déjà lancés. La construction en tant que telle débutera en 2024. La livraison du premier module est attendue pour 2025 et le développement complet du campus devrait être terminé d’ici 2032.