Fivetran annonce une toute nouvelle offre pour commercialiser plus de connecteurs SaaS

février 2023 par Marc Jacob

Fivetran annonce une toute nouvelle offre qui permettra de commercialiser plus de connecteurs SaaS à un rythme plus rapide, ainsi qu’un programme visant à les livrer aux entreprises sur demande. Tirant parti des plus récentes technologies en matière d’IA générative et de traitement du langage naturel, les connecteurs Fivetran Lite peuvent être développés en une fraction du temps des connecteurs standards de Fivetran, et sont garantis par le même niveau élevé de qualité, d’intégrité des données et de sécurité que les clients attendent de Fivetran.

Les connecteurs Fivetran Lite résolvent le défi critique de répondre à la demande croissante de connecteurs managés pour un nombre toujours plus grand de services SaaS qui fournissent les données dont les entreprises ont besoin pour maintenir leur avantage concurrentiel. Avec l’explosion de nouveaux logiciels et services, le marché n’a pas été en mesure de fournir des connecteurs managés assez rapidement, laissant de nombreuses entreprises s’appuyer sur des équipes internes pour construire et maintenir leurs propres pipelines - ajoutant ainsi plus de complexité à leur infrastructure de données.

Grâce au programme By Request de Fivetran, de nouveaux connecteurs Lite peuvent être élaborés en seulement 30 jours, permettant ainsi aux entreprises de centraliser tous les mouvements de données avec Fivetran. 90 connecteurs Lite ont déjà été conçus pour des applications SaaS de premier plan, notamment : Okta, Slack, Chargebee, Gong, WooCommerce, et d’autres. Fivetran prévoit d’introduire des centaines de nouveaux connecteurs au cours de l’année prochaine, ce qui portera le nombre total de connecteurs entièrement managés à plus de 500.

Les connecteurs Lite de Fivetran se distinguent des connecteurs standards de Fivetran par le fait que le processus de construction des connecteurs Lite commence par l’API, alors que les connecteurs standards commencent par étudier les business workflows sous-jacents de l’application. Cette approche, jumelée à un cycle de publication plus court, permet à Fivetran d’accélérer le développement de centaines de nouveaux services. Les connecteurs standard et Lite de Fivetran offrent tous deux une grille de tarifs basée sur la consommation, avec des rabais intégrés pour les volumes de données plus élevés.

L’offre de connecteurs Lite fait suite au lancement d’un nouveau plan gratuit de Fivetran à partir du 1er février 2023. Maintenant disponible, le plan gratuit permet aux entreprises en croissance d’accéder à des pipelines de données fiables, sécurisés et de niveau entreprise, et ce, tout à fait gratuitement. Le nouveau plan est parfait pour les startups en phase de démarrage avec de faibles volumes de données, qui ont besoin d’une infrastructure de données vraiment sans stress, les aidant à gagner du temps et à améliorer l’efficacité de l’entreprise.