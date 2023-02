NetApp annonce la disponibilité de NetApp® Advance

février 2023 par Marc Jacob

NetApp Advance fait évoluer le cycle de vie du stockage, permettant aux entreprises d’éviter des périodes de mise à niveau complexes, coûteuses et longues, en permettant des mises à niveau matérielles continues et sans interruption. NetApp garantit ainsi un stockage sécurisé et durable pour répondre aux besoins des entreprises d’aujourd’hui.

NetApp Advance permet de rester à jour avec les dernières innovations technologiques. Les entreprises peuvent choisir des options de stockage sur site ou dans le cloud pour des environnements à l’épreuve du temps afin d’évoluer de manière sécurisée, transparente et sans interruption de service, à mesure qu’elles se développent. NetApp Advance apporte également les meilleures pratiques et fonctionnalités en matière de cyberrésilience, de durabilité et d’efficacité, qui améliorent continuellement le coût énergétique et la performance opérationnelle afin de réduire l’empreinte carbone et d’éviter les ransomware, tout en fournissant une expertise pour récupérer rapidement et en toute sécurité les données en cas d’attaque.

Intégré à NetApp Advance, le nouveau programme NetApp Storage Lifecycle offre :

• Des mises à niveau sans frais supplémentaires et sans interruption vers la dernière technologie de contrôleur de stockage tous les trois, quatre ou cinq ans.

• En option, la possibilité de mettre à niveau les contrôleurs pour un seul coût incrémental, avant le renouvellement de trois ans.

• En option, l’actualisation de la capacité de stockage permettant aux clients de remplacer les disques de faible capacité dans le cadre d’une mise à niveau, afin que les utilisateurs n’aient jamais à acheter deux fois la même capacité et puissent obtenir une empreinte de centre de données plus efficace et durable.

• Des mises à jour logicielles gérées à distance, y compris des mises à niveau logicielles ONTAP, sans interruption de service et offrant de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

• Des services de support premium, avec Active IQ et Cloud Insights qui permettent une visibilité complète de l’infrastructure et de l’AIOps pour rationaliser l’observabilité au-delà de la couche de stockage dans une interface unique, afin d’identifier rapidement les problèmes et de simplifier le dépannage. Enfin, ONTAP Essentials fournit des aperçus détaillés des inventaires, des charges de travail et de la protection des données ONTAP.

En outre, le programme NetApp Storage Lifecycle Program introduit le programme NetApp Cloud Advantage, offrant ainsi aux entreprises la possibilité d’échanger des contrôleurs contre un crédit de leur choix pour les solutions cloud NetApp, afin de permettre une évolutivité facile vers le cloud et de répondre à l’évolution des demandes de l’entreprise, ainsi que de nouvelles garanties au profit des entreprises qui ont besoin d’options et de modèles de consommation de stockage agiles et efficaces.

La garantie d’efficacité du stockage SAN 4:1 de NetApp assure que si les objectifs d’efficacité de la charge de travail ne sont pas atteints, NetApp y remédiera sans frais pour le client. Celle-ci est disponible pour tous les systèmes AFF all-flash.

NetApp Advance est disponible dès aujourd’hui. Sont également annoncés ce jour :

1. NetApp AFF C-Series, une nouvelle famille d’options de stockage QLC all-flash qui offrent un stockage tout flash à moindre coût.

2. Et NetApp AFF A150, un nouveau système de stockage d’entrée de gamme de la famille AFF A-Series de systèmes tout-flash.