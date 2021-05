Raynault VFX s’appuie sur Qumulo et AWS pour créer une ferme de cloud

mai 2021 par Marc Jacob

Qumulo annonce que le studio d’effet spéciaux Raynault VFX utilise les solutions Qumulo et AWS pour améliorer les charges de travail de rendu. La société d’origine canadienne qui compte parmi ses principaux projets d’effets spéciaux pour le cinéma et la télévision des projets tels que Aquaman, Watchmen, Maniac, 6 Underground et Godzilla : King of the Monsters, peut maintenant provisionner en quelques minutes une ferme de rendu de plus de 1 000 nœuds.