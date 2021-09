Nutanix renforce sa plateforme

septembre 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce de nouvelles fonctionnalités pour la Nutanix Cloud Platform qui donnent aux clients la possibilité de simplifier la gestion des données ainsi que d’optimiser les performances des charges de travail de base de données et de big data pour les applications les plus critiques.

La Nutanix Cloud Platform offrira désormais une hiérarchisation des données non structurées de l’on-premises au cloud, une augmentation des performances de stockage jusqu’à 2 fois supérieures pour les charges de travail de base de données et 3 fois pour les charges de travail big data sans nécessiter de reconfiguration complexe. Nutanix introduit également Nutanix Data Lens, un nouveau service de gouvernance des données non structurées. En outre, le service de base de données Nutanix Era offre maintenant une mise à l’échelle du stockage en un clic et un contrôle d’accès riche basé sur les rôles pour la gestion des bases de données dans les environnements hybrides multiclouds.

Les clients qui cherchent à moderniser leur infrastructure informatique et à exécuter des bases de données à grande échelle pourront facilement le faire sans nécessiter de modifications complexes de la configuration de stockage de leurs bases de données, ce qui se traduira par des performances jusqu’à 2 fois plus élevées. Les clients pourront également bénéficier d’une latence de stockage plus faible en profitant des avancées matérielles telles que la technologie Intel® Optane™ combinée au placement préférentiel des données de Nutanix.

En outre, Nutanix simplifie considérablement l’exécution des charges de travail d’analyse de données, notamment les charges de travail Hadoop et SAS Grid. Un nouveau mode de stockage du facteur de réplication de la plateforme Nutanix permet de traiter les données jusqu’à 3 fois plus rapidement tout en réduisant les coûts. Enfin, Nutanix Objects, la solution de stockage objet compatible S3 de l’entreprise, prend en charge le stockage haute performance à l’échelle du pétaoctet pour la construction de data lake. Les clients travaillant avec des applications analytiques modernes, telles qu’Apache Spark, bénéficieront d’une augmentation spectaculaire des performances de traitement des requêtes et des batch grâce au support de S3 Select et de S3A optimisé.

Le service de base de données de Nutanix, Era, gère les moteurs de base de données les plus populaires comme PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server et Oracle Database dans les environnements hybrides multiclouds. Avec Era, les clients peuvent maintenant facilement et rapidement faire évoluer le stockage des bases de données en ligne, transformant des jours ou des semaines de travail en une opération en un clic. En outre, les clients peuvent maintenant simplement mettre en œuvre leurs politiques de sécurité et de conformité grâce à la prise en charge du contrôle d’accès basé sur les rôles, ainsi que partager en toute sécurité l’accès aux bases de données et aux opérations de gestion des bases de données. Enfin, Era prend maintenant en charge les capacités de basculement multirégionales, offrant ainsi une résilience accrue grâce à une base de données hautement disponible as-a-Service.

Nutanix a annoncé Nutanix Data Lens, un nouveau service cloud conçu pour permettre aux clients de gérer la croissance de leurs données non structurées et de les protéger contre les risques. En fournissant une vue globale avec des informations sur les données non structurées stockées sur le stockage unifié Nutanix, que ce soit sur site ou dans le cloud public, y compris les modèles d’accès, l’âge des données, les types de données et plus encore, Nutanix Data Lens simplifiera la gestion du cycle de vie des données ainsi que la protection contre les attaques ransomware en détectant et en bloquant les fichiers suspects et en alertant sur les activités anormales.

En outre, Nutanix aidera les clients à gérer la croissance des données non structurées, avec une prise en charge native de la hiérarchisation des données vers Nutanix Objects, AWS S3 et Azure blob storage, ainsi qu’à gérer la reprise après sinistre pour les partages de fichiers sur Nutanix Files avec un objectif de point de reprise (RPO) d’une minute et une restauration en libre-service. Les nouvelles fonctionnalités de Nutanix Era sont actuellement disponibles pour les clients. Une prise en charge élargie des applications de bases de données et de big data dans la plateforme cloud Nutanix, ainsi que des fonctionnalités de gestion des données non structurées sont en cours de développement.