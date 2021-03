DSD EUROPE référence le service GOOSE VPN à sons catalogue de logiciels cloud

mars 2021 par Marc Jacob

Avec le service VPN GOOSE VPN, DES Europe élargit davantage ses offres de services cloud pour fournir à ses partenaires DSD une gamme complète de services. Cet ajout arrive au bon moment, alors que de nombreuses compagnies laissent de plus en plus leurs employés travailler depuis chez eux ou en dehors du bureau.

GOOSE VPN propose un service VPN, avec une sécurité garantie sur Internet, via le cryptage des données, protégeant ainsi les données de la compagnie et des clients contre les cyber crimes, de partout et à tout moment. Au bureau, à la maison, dans des lieux à distance et sur la route.

Pour les PME, GOOSE a développé une solution d’entreprise qui protège tous les employés au sein de l’organisation, avec un seul compte. L’application est facile à installer sur tous les appareils - PC, ordinateurs portables, smartphones et tablettes et peut être géré de manière centralisée par l’administrateur informatique via une console de gestion intuitive.

Données de compagnie sécurisées, même en dehors du bureau

Les compagnies sont légalement obligées de mettre en place toutes les mesures possibles pour se conformer à la loi RGPD. Ceci inclut l’utilisation de logiciel de sécurité pour protéger les données de la compagnie et des clients. En utilisant GOOSE VPN, vous offrez à vos employés une connexion Internet sécurisée en dehors du bureau et vous protégez toutes les données de la compagnie contre les cybercriminels.