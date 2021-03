Nexthink certifiée Citrix Ready TM

mars 2021 par Marc Jacob

Citrix Ready est un programme technologique qui aide les clients à identifier les solutions tierces partenaires préconisées pour tirer pleinement parti des solutions de Digital Workplace, réseau et analytique de Citrix. La plateforme Nexthink Experience a passé avec succès une série de tests rigoureux, garantissant ainsi sa compatibilité avec les produits Citrix Virtual Apps et Desktops™.

Grâce à Nexthink, les clients Citrix peuvent facilement planifier et piloter des projets de déploiement on premise comme des migrations vers les solutions de Digital Workspace de Citrix. Grâce à des tableaux de bord pré-configurés, ils peuvent disposer de métriques sur le fonctionnement des équipements informatiques mais aussi en lien avec le ressenti des collaborateurs, suivre les performances et l’expérience avant et après la migration, et comparer environnements physiques et virtuels pour identifier et corriger rapidement tout dysfonctionnement.

En décembre, Nexthink a annoncé de nouvelles capacités de gestion de l’expérience en environnement virtualisé pour aider les organisations à fournir les bonnes ressources virtuelles et physiques à leurs collaborateurs et améliorer en continu leur expérience numérique.