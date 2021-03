Metsys finance son développement avec European Digital Group

mars 2021 par Marc Jacob

Pour conforter sa position de leader sur les environnements Microsoft et renforcer son maillage territorial, Metsys se finance auprès de European Digital Group, plateforme de talents européens ultraspécialisés au service de l’accélération digitale des grandes entreprises. Basé sur un nouveau modèle d’entreprise de services, European Digital Group fédère un réseau d’experts et de talents unique en Europe. Cette opération permettra également au dirigeant fondateur de Metsys de s’associer aux équipes de European Digital Group.

Historiquement positionné comme intégrateur de solutions d’infrastructure, Metsys propose depuis sa création une offre globale de services allant de la phase d’audit et de conception, jusqu’à l’implémentation et le support. Ces cinq dernières années, Metsys a su faire évoluer son expertise pour répondre aux besoins de ses clients autour des infrastructures, du cloud, des solutions collaboratives ou de la cybersécurité. L’entreprise s’est appuyée sur son savoir-faire dans les métiers du conseil et de l’intégration pour intervenir sur différents domaines stratégiques pour les grandes entreprises et les ETI.

Alors que le coût moyen d’une fuite de données est d’environ 3,65 M€ et que, chaque année, 77% d’entreprises sont impactées par une cyber-attaque, la cybersécurité est devenue une priorité et un enjeu stratégique central pour les entreprises comme les administrations.

En s’engageant vers une transition digitale, les organisations font face à des failles de sécurité de plus en plus nombreuses. Afin de proposer une réponse efficace à leurs besoins, Metsys leur apporte une réponse sur-mesure dans le cadre d’une solution globale, qui permet tant de sécuriser les infrastructures que d’anticiper les cybermenaces, tout en assurant la gouvernance et la conformité des données.

Une stratégie de maillage territorial pour répondre aux enjeux de toutes les entreprises et assurer un service de proximité.

Avec plus de 300 collaborateurs implantés sur l’ensemble du territoire national via un réseau de 10 agences dont 9 en région (Paris, Rennes, Nantes, Tours, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, Lyon, Strasbourg et Lille), Metsys a fait le pari d’une très forte présence territoriale pour être au plus près de ses clients.

L’entreprise a également développé un centre d’expertise et de services de cybersécurité (SOC) basé à Tours qui a vocation à assurer la cybersécurité 24/7 de ses clients en mesurant en temps réel le niveau de risques, et à fournir une réponse sur incident lorsqu’un client le demande.