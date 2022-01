DS Avocats s’appuie sur Data Legal Drive pour lancer une offre digitale de conformité RGPD

janvier 2022 par Marc Jacob

Grâce à la combinaison de leurs expertises juridiques et technologiques, DS Avocats, avec Data Legal Drive, propose désormais un accompagnement complet pour répondre aux besoins de toute entreprise ou collectivité publique, quel que soit son domaine d’activité, sa taille ou son niveau de conformité au RGPD.

Cette offre forfaitaire se veut opérationnelle, en huit étapes et digitalisée, garantissant ainsi la collaboration des équipes et la pérennité de l’assistance. S’appuyant sur la plateforme collaborative Data Legal Drive, n°1 français des logiciels RGPD, l’équipe d’avocats experts de DS Avocats, composée de 11 avocats et menée par Catherine Verneret et Antoine Gravereaux, associés, propose désormais un accompagnement en mode projet de premier niveau. Le Cabinet réalise ainsi un accompagnement digital sur chaque étape de la mise en conformité : 1. Audit, 2. Référencement, 3. Cartographie, 4. Traitements, 5. Conformité de site web, 6. Modèles juridiques, 7. Actualité et 8. Bilan.

Catherine Verneret et Antoine Gravereaux, Associés du département Propriété intellectuelle, Technologies numériques et Data, commentent : « L’alliance avec Data Legal Drive nous paraissait naturelle, bénéficiant de la présence de Sylvain Staub, fondateur de DLD dans notre équipe, pour faire le lien entre les deux expertises complémentaires. »

Sylvain Staub, PDG Fondateur de Data Legal Drive et Associé de DS Avocats, complète : « Data Legal Drive, que j’ai fondé pour faciliter le suivi de la conformité RGPD des entreprises, s’intègre parfaitement à l’expertise juridique de DS Avocats. En proposant ainsi une offre combinée juridique et digitale, nous aidons nos clients à faire face aux enjeux majeurs de gouvernance et de conformité RGPD. »

A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 24 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.