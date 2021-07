D-Link dévoile un point d’accès sans fil pour l’industrie

juillet 2021 par Marc Jacob

D-Link annonce un nouveau point d’accès à sa gamme de solutions dédiées aux environnements industriels. Robuste et géré de manière centralisée, le point d’accés AC1200 DIS-2650AP assure une connectivité sans fil fiable dans les environnements hostiles.

Le point d’accès industriel AC1200 DIS-2650AP intègre la technologie 802.11ac, permettant d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 1200 Mbps. Grâce à la technologie MU-MIMO et à la fonction Band Steering, le DIS-2650AP permet à plusieurs appareils d’obtenir un signal Wi-Fi à large bande tout en se connectant simultanément à la meilleure bande de fréquences disponible.

DIS-2650AP de D-Link : conçu pour l’industrie

Fiabilité garantie même dans des conditions extrêmes - protégé par un robuste boîtier métallique, le DIS-2650AP peut fonctionner dans une forte amplitude de températures, de -20 à 65 °C. Il est également doté d’une protection intégrée contre les surtensions de 2 kV et les décharges électrostatiques de 15 kV, assurant un fonctionnement continu.

Intégration facile quel que soit l’environnement réseau - le DIS-2650AP peut être configuré selon différents modes de fonctionnement : point d’accès, système de distribution sans fil (WDS) avec point d’accès, WDS/pont (pas de diffusion mode AP) et client sans fil.

Il peut facilement être monté sur un rail DIN ou sur un mur et peut être alimenté par PoE ou par une alimentation DC. Ainsi, il peut être installé dans des endroits difficiles d’accès afin de garantir la connectivité partout où elle est nécessaire.

Le point d’accès industriel AC1200 peut être déployé en tant que dispositif autonome ou géré de manière centralisée via le logiciel gratuit Nuclias Connect de D-Link ou le Hub Nuclias Connect, qui permettent aux administrateurs réseau de surveiller et de configurer les réseaux à distance.

Le DIS-2650AP fait partie de la gamme de solutions D-Link pour réseaux industriels tels que les commutateurs Ethernet et les routeurs VPN M2M, pour assurer la connectivité à grande échelle dans toute sorte d’environnements difficiles.

Principales caractéristiques

• Débit supérieur avec des vitesses de transfert bi-bande allant jusqu’à 300 Mbps dans la bande 2,4 GHz et 867 Mbps dans la bande 5 GHz

• Résiste à une forte amplitude de températures ; protection intégrée contre les surtensions de 2 kV et les décharges électrostatiques de 15 kV

• Fonctionne comme point d’accès autonome ou dans le cadre d’un déploiement centralisé et évolutif de plusieurs appareils

• Facile à gérer avec le logiciel gratuit de gestion centralisée Nuclias Connect de D-Link ou le Hub Nuclias Connect

Disponibilité : Juillet 2021

Prix public conseillé : 251,48€ HT