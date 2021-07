Datadog annonce Real-Time Monitoring et Threat Detection pour la plateforme Salesforce

juillet 2021 par Marc Jacob

Datadog, Inc. annonce son intégration à la plateforme Salesforce. Cette nouvelle intégration offre aux administrateurs et aux équipes de sécurité de Salesforce la possibilité de détecter et de répondre aux comportements suspects grâce à une visibilité sur l’activité des utilisateurs, de la plateforme et des APIs.

Les entreprises utilisent de plus en plus Salesforce comme système principal d’enregistrement et de stockage des informations sensibles et critiques sur les clients, les produits et les commandes. L’intégration avec Datadog permet de savoir qui accède à ces données et quelles actions sont effectuées, afin d’identifier de manière proactive les activités inhabituelles des utilisateurs et les violations potentielles des données.

Parmi les bénéfices de l’intégration de Datadog à Salesforce Real-Time Events

● Monitoring des utilisateurs en temps réel : visualiser les comportements de connexion et de déconnexion, et suivre les objets que les utilisateurs créent, consultent, mettent à jour ou suppriment.

● Visibilité au sein de l’activité des API de la plateforme : visualiser l’usage des APIs pour les APIs de Salesforce SOAP, REST et Bulk.

● Threat Detection : exploiter les règles de détection prédéfinies pour identifier et traiter de manière proactive les comportements suspects au sein de votre plateforme Salesforce, tels que les exportations d’enregistrements anormaux ou les tentatives de connexion à partir de comptes désactivés.

● Tableau de bord Salesforce prêt à l’emploi : visualiser toutes vos données de monitoring et de détection des menaces Salesforce dans un tableau de bord spécialement conçu à cet effet.