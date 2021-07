Thales apporte connectivité et cybersécurité à la voiture de demain

juillet 2021 par Marc Jacob

A l’aube d’un nouveau tournant dans la révolution automobile, les constructeurs ont besoin de solutions de connectivité et de cybersécurité fiables afin de proposer aux conducteurs, aux passagers et à l’ensemble de l’industrie automobile, des services sécurisés. Pour ce faire ils peuvent faire confiance à Thales pour développer des solutions connectées, sécurisées et conformes aux nouvelles réglementations telle que l’UNECE WP29*. Avec plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la connectivité et de la cybersécurité automobile, Thales les accompagne dans la construction de la voiture de confiance de demain.

Afin d’offrir aux utilisateurs une expérience de conduite sûre et agréable, la voiture connectée doit pouvoir communiquer avec son environnement, les autres véhicules, l’infrastructure routière et le réseau des constructeurs. Pour connecter et sécuriser ces nouveaux véhicules, les technologies de Thales permettent aux conducteurs, passagers et équipes de maintenance d’accéder plus facilement aux informations et services qui les intéressent. La connectivité est assurée par des modules embarqués qui transmettent et/ou reçoivent des données en haut débit et avec une faible latence.

Par ailleurs, la voiture connectée peut disposer de sa propre identité digitale grâce à une carte SIM intégrée (eSIM) spécifique à l’automobile afin de s’identifier elle-même sur le réseau et de vérifier l’intégrité des données qu’elle transmet. Les fournisseurs de services de connectivité peuvent être activés après la fabrication du véhicule ou à tout moment au cours de son cycle de vie.

Cette solution de gestion de la connectivité sans faille permet aux conducteurs et aux passagers d’accéder à un éventail de services embarqués mondiaux, comme l’eCall (l’appel d’urgence automatique dans l’Union Européenne en cas d’accident), les mises à jour logicielles à distance et des actions de rappel plus fluides.

Pour garantir un niveau de sécurité élevé, Thales soutient sans relâche les infrastructures de cybersécurité via des services de conseil spécialisés, une solide authentification numérique et des mécanismes de chiffrement. Ces solutions permettent de protéger l’accès à la voiture et aux données qu’elle génère et reçoit, d’envoyer des mises à jour sécurisées et de permettre l’accès uniquement aux acteurs autorisés durant le cycle de vie du véhicule. Les Centres opérationnels de cybersécurité (SOC) de Thales permettent, en outre, aux constructeurs automobiles de suivre de près leur flotte de véhicules, de sécuriser les données, et de détecter et répondre immédiatement aux cybermenaces potentielles.