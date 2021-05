Cyrille Duvivier, Prodware : Le SI doit servir les intérêts du business et être résilient au regard de ces nouveaux risques

mai 2021 par Marc Jacob

Fondée en 1989, Prodware est une Entreprise de Services Numériques qui s’est développée en Europe et, plus particulièrement, autour des solutions Microsoft. Dans un contexte où les cyberattaques deviennent quotidiennes, Prodware a enrichi notre catalogue de services et de solutions autour de la sécurité informatique pour mieux protéger nos clients : sécurité des utilisateurs et des terminaux, sécurité périmétrique, sécurité de la donnée, audits de sécurité, organisation SOC (Security Operation Center). Pour Cyrille Duvivier Directeur Stratégique du Customer Care chez Prodware le système d’information doit servir les intérêts du business et être résilient au regard de ces nouveaux risques.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Cyrille Duvivier : Prodware est une Entreprise de Services Numériques fondée en 1989 à Paris qui s’est développée en Europe et, plus particulièrement, autour des solutions Microsoft. Aujourd’hui, Prodware compte 1300 collaborateurs et a généré en 2020 un chiffre d’affaires de 172M€. La division Infrastructure, Cloud et Digital adresse essentiellement des clients PME et ETI et contribue à hauteur de 10% aux chiffres du groupe.

GSM : quelles sont vos gammes de services phares pour 2021 ?

Cyrille Duvivier : L’activité Cloud et de l’Infrastructure exige d’être particulièrement agile pour s’adapter aux exigences des clients et aux nouvelles opportunités offertes par nos partenaires.

Notre expertise historique s’appuie sur les solutions Microsoft et repose sur la conception, la mise en œuvre et le support de Systèmes d’Information pour les applications métier critiques de nos clients. Dans la continuité des approches traditionnelles « On premise », nous avons développé notre propre Cloud privé il y a plus de 10 ans. Nous le complétons aujourd’hui par les services du Cloud public Microsoft Azure.

Dans un contexte où les cyberattaques deviennent quotidiennes, nous avons enrichi notre catalogue de services et de solutions autour de la sécurité informatique pour mieux protéger nos clients : sécurité des utilisateurs et des terminaux, sécurité périmétrique, sécurité de la donnée, audits de sécurité, organisation SOC (Security Operation Center).

Bien évidemment, nous tirons pleinement parti de l’écosystème Microsoft dont une des premières vertus est d’offrir une couche de sécurité totalement intégrée quels que soient les services employés : On premise, Azure, Office 365, Power Platform, Dynamics.

GSM : Quel est votre rôle dans votre entreprise ?

Cyrille Duvivier : J’ai repris la direction du département Infrastructure, Cloud et Digital il y a 8 mois environ après l’avoir fondé il y a plus de 20 ans. Entre temps, j’ai occupé divers postes au sein de notre groupe dont celui de responsable du département de l’excellence et de la qualité pendant quelques années, ainsi que le poste de directeur du Customer Care dans lequel j’ai réformé l’ensemble des services managés TMI et TMA pour les pays du groupe : organisation, processus, outils et proposition de valeur. Cette dernière dimension étant à présent sur les rails, j’ai décidé de revenir à mes premières amours, c’est-à-dire à l’infrastructure dont les bases n’ont pas fondamentalement changé puisqu’il s’agit toujours de servir nos clients dans le respect de leur stratégie IT, de leur budget et de leurs exigences opérationnelles. La nouveauté réside à présent dans le recours plus fréquent à l’outsourcing (Cloud et Services Managés) afin que les clients adressent mieux la complexité de leurs infrastructures hybrides sans compromettre leur sécurité.

GSM : Comment sont organisés les services de votre entreprises ?

Cyrille Duvivier : En France, Prodware dispose de quatre lignes d’activité applicatives que notre division Infrastructure, Cloud et Digital vient compléter : le département Dynamics qui couvre les applications métier CRM et ERP de notre partenaire Microsoft, le département Sage qui adresse principalement des besoins de gestion commerciale, de finance et de paie et, enfin, le département Autodesk qui sert les bureaux d’étude et les cabinets d’architectes.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Cyrille Duvivier : Le monde connecté et immersif qui est à présent le nôtre est porteur de promesses et d’opportunités, tant pour les individus que pour les organisations. Face à cet Eden, nous voyons maintenant évoluer et se structurer la cyber criminalité telle qu’elle était décrite il y a encore quelques années dans les livres et les films d’anticipation. Le rôle des DSI, et par extension celui de Prodware, évolue autour du Système d’Information : il doit non seulement servir les intérêts du business, mais il doit également être résilient au regard de ces nouveaux risques.