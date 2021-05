Rudy Liotaud, XM CYBER : Nous nous mettons dans la peau d’un hacker pour trouver vos failles critiques

mai 2021 par Marc Jacob

XM-Cyber fondée en 2016 a une approche novatrice dans le monde de la cyber sécurité : se mettre dans la peau d’un hacker qui voudrait pénétrer le réseau d’une entreprise afin d’atteindre et de compromettre ses actifs critiques. Son objectif est de de trouver l’ensemble des failles et pivots, qui, cumulés entre eux, tracent un chemin donnant accès aux données critiques.Rudy Liotaud, nouveau France Sales Director de XM CYBER présente sa stratégie.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Rudy Liotaud XM-Cyber est une Société israélienne créée en 2016 sur une approche simple mais néanmoins nouvelle et novatrice dans le monde de la cyber sécurité : se mettre dans la peau d’un hacker qui voudrait pénétrer le réseau d’une entreprise afin d’atteindre et de compromettre ses actifs critiques.

L’idée n’est pas de tester la solidité de chaque porte et fenêtre de son réseau mais de trouver l’ensemble des failles et pivots, qui, cumulés entre eux, tracent un chemin donnant accès aux trésors. Le tout sans aucun impact sur le réseau, avec zéro faux positifs et sans consommer de ressources machines.

Le but est ainsi de prioriser les remédiations et de focaliser les efforts plutôt que de « saupoudrer » de la sécurité un peu partout, ce qui est au final peu efficace et dispendieux en temps, ressources et budgets.

Ainsi, XM-Cyber a été récompensé par une vingtaine d’Awards réputés tels que le Gartner Cool vendor 2020, le World Economic Forum ou encore le Black Unicorn 2019 et 2020.

GSM : quelles sont vos gammes de services phares pour 2021 ?

Rudy Liotaud La plateforme XM Cyber met à disposition des simulations d’attaques en continue 24/7 non-intrusives et des plans de remédiations automatisés très ciblés et opérationnelles. Ces attaques suivront des scénarios métiers définit selon le contexte du client (points d’entrées et actifs critiques). La plateforme nécessite une souscription annuelle. Elle peut être déployée en mode Saas ou on premise et intègre les environnements on premise et/ou cloud (Azure/AWS/GCP) afin d’offrir au client une visibilité exhaustive de sa posture de sécurité.

GSM : Quel est votre rôle dans votre entreprise ?

Rudy Liotaud Après les États-Unis et Israël, XM Cyber s’ouvre au marché européen dont les premiers pays couverts ont été l’Angleterre, l’Allemagne et la Suisse. Depuis début 2021, la France est un marché que nous adressons et c’est ainsi que j’ai rejoint la Société en tant que Directeur Commercial France afin de partir à la conquête de ce nouveau territoire.

GSM : Comment accompagnez-vous les services de votre entreprise ?

Rudy Liotaud Sur la France tout est à construire, et notamment évangéliser le marché et les clients sur une toute nouvelle approche. Nous avons donc commencé par nouer des partenariats avec des intégrateurs, réalisé les premiers POC pour des clients séduits par notre façon d’adresser la cyber sécurité et préparons des actions de communication ciblées.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ? Rudy Liotaud Si vous essayez de tout protéger, c’est bien mais c’est vain et coûteux.

En revanche, si vous assumez la présence de failles mais que vous protégez le plus important, c’est-à-dire vos actifs critiques, ce sera bien plus efficace, vous bénéficierez d’un bien meilleur ROI.

Pour mieux comprendre comment fonctionne la Plateforme XM-Cyber, n’hésitez pas à me contacter : Rudy Liotaud, rudy.liotaud@xmcyber.com / 07 50 52 19 98